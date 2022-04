Euroopa Liidu suursaadik Matti Maasikas naaseb Kiievisse

Euroopa Liidu diplomaadid naasevad peale seda, kui euroliidu esindus sõja alguses ajutiselt Poola viidi, taas Kiievisse.

"Euroopa Liidu saadik Ukrainas Matti Maasikas naaseb Kiievisse, et tugevdada Euroopa Liidu kohalolu ja näidata toetust meie Ukraina liitlastele," teatas Euroopa Liidu esindus Twitteris.

Maasikas saabus Ukrainasse reedel koos Euroopa Liidu presidendi Ursula von der Leyeni ja kõrge diplomaadi Josep Borrelliga.

Ka Itaalia välisminister Luigi di Maio teatas laupäeval, et Itaalia avab peale lihavõtteid taas saatkonna Kiievis.

