Zelenski andis Matti Maasikale üle EL-iga liitumise küsimustiku vastused

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen andis 8. aprillil visiidil Kiievisse Zelenskile küsimustiku, mis on aluseks EL-ile Ukraina kandidaatriigi staatuse üle otsustamisel.

"Ma tahan tänada teid selle tähtsa kohtumise eest. Tänane on üks meie riigi etappidest Euroopa Liiduga ühinemisel, soov, mille poole meie inimesed püüdlevad ja mille nimel võitlevad," ütles Zelenski Maasikale kandidaatriigi staatuse saamiseks vajalikke vastuseid üle andes.

Zelenski sõnul on Ukraina inimesed liitu astumises ühtsed, kirjutab Ukrinform.

"Me usume, et saavutame poolehoiu ja saame kandidaatriigiks. Siis algab järgmine, viimane etapp. Me usume kindlalt, et see protsess leiab aset lähinädalatel ja et tulemus on meie rahva ajaloos positiivne, arvestades hinda, mida nad on maksnud teel iseseisvuse ja demokraatia poole," rääkis president.

Maasikas märkis, et kandidaatriigi staatuse taotlemise protsess toimub Ukraina jaoks väga keerulisel ajal, kuid kõik tunnetavad selle hetke tähtsust ja tähendust.

Maasika sõnul vaadatakse Ukraina vastused läbi kiiresti. "Järjekordne samm Ukraina EL-i teel. Mul oli au saada Ukraina presidendilt vastused Euroopa Komisjoni küsimustikule, mille Ursula von der Leyen vaid kümne päeva eest üle andis. Erakorralised ajad nõuavad erakorralisi samme ja erakorralist kiirust," kirjutas Maasikas Twitteris.

Another step on Ukraine's EU path. Honoured to receive from @ZelenskyyUa the answers to @EU_Commission questionnaire, handed over by @vonderleyen only 10 days ago. Extraordinary times take extraordinary steps and extraordinary speed. @Denys_Shmyhal @StefanishynaO @AndriyYermak pic.twitter.com/UaNPOrhPST — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) April 18, 2022

Ukraina Euroopa ja Euro-Atlandi integratsiooni asepeaminister Olga Stefanišõna sõnul loodab ta, et Ukraina saab Euroopa Liidu kandidaatriigi staatuse juba juunis.

Von der Leyen lubas Kiievis visiidil olles, et kiirendab Ukraina Euroopa Liidu liikmeks saamise protsessi. "Selle arvamuse kujundamine ei ole aastate küsimus nagu tavapäraselt, vaid ma arvan, et nädalate küsimus," ütles von der Leyen.