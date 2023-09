Matti Maasikas jätkab EL-i teenistuses Brüsselis

"Asun septembri keskpaigast Euroopa ühtse välisteenistuse peasekretäri Stefano Sannino nõunikuks strateegilistes küsimustes," ütles Maasikas esmaspäeval ERR-ile.

"Olles viimased neli aastat panustanud Euroopa Liidu ühtsesse välis- ja julgeolekupoliitikasse niiöelda eesliinilt, delegatsioonist Ukrainas, olen väga rahul võimaluse üle nüüd tegelda sellega ka EEAS-i peamajas Brüsselis," lisas Maasikas.

"Venemaa täiemahuline sõda Ukraina vastu on märkimisväärselt tugevdanud ja süvendanud Euroopa Liidu välispoliitikat, muutnud EL-i geopoliitiliseks toimijaks. Ukraina toetamine on selle keskmes: relvade, sanktsioonide, raha, kaubanduspiirangute kaotamisega, humanitaarabiga. Kuid kõige olulisem on Ukrainale antud Euroopa Liidu liikmesuse perspektiiv ja kandidaatriigi status," rõhutas Eesti diplomaat.

Maasika ametikoht kannab EL-i ametnike hierarhias koodi AD 14, sellest kõrgemad tasemed on ainult AD 15 ja AD 16, mida on EL-i töövõimalusi kajastava veebisaidi European Union Employment Advisor andmeil ainult sadakond.

Maasikas oli aastatel 1994–1996 oli erakonna Isamaa välissekretär, 1999. aastani riigikogu kantselei välissuhete osakonna juhataja ning aastatel 1999–2001 peaminister Mart Laari büroo juhataja.

Välisministeeriumis alustas ta tööd 2001. aastal, olles 2001–2005 Eesti suursaadik Soomes ning aastatel 2005–2008 ministeeriumi kantsler. Aastatel 2009–2010 töötas ta Euroopa Komisjoni laienemisvoliniku Olli Rehni kabinetis, 2010-2011 Euroopa Komisjoni presidendi José Manuel Durao Barroso nõunike meeskonnas.

Alates 29. augustist 2011 oli Matti Maasikas Eesti alaline esindaja Euroopa Liidu juures ehk Eesti EL-esinduse juht.

Euroopa Liidu suursaadik Ukrainas Matti Maasikas ja USA suursaadik Ukrainas Bridget A. Brink Ukraina ülemkohtu avalikul üritusel Autor/allikas: Ukraina presidendi kantselei/www.president.gov.ua

Eesti eesistumise ajaks Euroopa Liidus 2017. aasta teisel poolaastal määras valitsus ta Eesti eriesindajaks Euroopa Liidu juures ülesandega esindada Eestit Euroopa Parlamendi plenaaristungitel, kaitstes seal nõukogu ühiseid seisukohti. Alates 2018. aastast oli Maasikas välisministeeriumi asekantsler. Sügisel 2019 sai Matti Maasikas Euroopa Liidu suursaadikuks (EL-i esinduse juhiks) Ukrainas.

Maasikas oli aastatel 1992 kuni 2020 Isamaa Erakonna liige.