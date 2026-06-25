Matti Maasikas sai ametlikult EL-i välisteenistuse asepeasekretäriks

EEAS-i värskes tippametnike nimekirjas seisab, et Maasikas kinnitati asepeasekretäriks geomajanduse ja institutsioonide vaheliste suhete alal.

Maasikas on teinud järjepidevat tõusu välisteenistuse hierarhias. Ta on tõusnud Euroopa välisteenistuses kõrgeimale ametikohale, mida eestlane on kunagi pidanud.

2025. aastal nimetati ta ajutiselt EEAS-i peasekretäri asetäitjaks. Maasikas on ka alates 1. novembrist 2024 olnud EEAS-i Euroopa ja Kesk-Aasia regiooni tegevdirektor, mis tähendab, et ta vastutab EL-i välispoliitika koordineerimise eest selles regioonis asuvate EL-väliste riikidega, eelkõige aga Ukraina toetamise eest.

Aastatel 2019–2023 juhtis Maasikas EL-i esindust Ukrainas ning on varem olnud mitmel kõrgel kohal Eesti välisministeeriumis.