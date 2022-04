Keskerakond kogus esimeses kvartalis rekordsumma liikmemaksu

Keelatud annetuse tasumisega hädas olnud Keskerakond kogus esimeses kvartalis liikmemaksu üle 65 000 euro, mis on suurem summa, kui on erakond kogunud paljudel varasematel aastatel kogu aasta peale kokku.

Keskerakond kogus esimeses kvartalis rahalisi annetusi 196 inimeselt kogusummas 81 557 eurot. Suurima, 10 000-eurose annetuse tegi Keskerakonnale ettevõtja Tarmo Küla. Ettevõtja Toivo Ninnas annetas 5000 eurot.

Jaan Leivategija annetas Keskerakonnale 3000 eurot, Marek Jürgenson 3000 eurot ja Jaanus Karilaid 2948 eurot.

Liikmemaksu kogus Keskerakond 65 147 eurot ja seda maksis 542 parteilast. Kui enamasti jäid summad kahe ja 20 euro vahele, maksid erakonna parlamendisaadikud ja ministrid mitme tuhande euro suuruseid summasid.

Kersti Sarapuu tasus liikmemaksu 6264 eurot, Kaido Höövelson 5000 eurot, Viktor Vassiljev 4567 eurot, Aadu Must 3976 eurot, Jaak Aab 3500 eurot, Tarmo Tamm 3250 eurot, Erki Savisaar 3000 eurot, Tiit Terik 2800 eurot, Mihhail Stalnuhhin 2800 eurot, Dmitri Dmitrijev 2549 eurot, Kristian Jaani 2412 eurot, Marko Šorin 2409 eurot, Marika Tuus-Laul 2340 eurot, Eva-Maria Liimets 2306 eurot, Martin Repinski 2000 eurot.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas tasus liikmemaksu 1425 eurot ja tegi lisaks rahalise annetuse 1500 eurot. Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart maksis liikmemaksu 1200 eurot.

Esimese kvartaliga kogutud 65 147 eurot liikmemaksu on näiteks suurem summa, kui kogus erakond aastatel 2013-2019 iga aasta peale kokku. 2020. aastal koguti aasta peale kokku 85 254 ja 2021. aastal 81 998 eurot.

Riigitoetust sai Keskerakond esimeses kvartalis 330 830 eurot.

Kokku olid Keskerakonna tulud esimeses kvartalis 477 555 eurot ja kulud samal perioodil 141 697 eurot ehk erakond on piltlikult öeldes pandud "dieedile". Kulusid on Keskerakond märkimisväärselt kokku hoidnud, sest erakonna kohal lasub keelatud annetuse tagasimakse nõue.

Märtsi keskel pöördus Keskerakond oma liikmete poole, et need aitaksid erakonnal tasuda ligi 850 000 euro suuruse keelatud annetuse, suurimat panust oodati erakonna ministritelt ja riigikogu liikmetelt.

"Me oleme teinud väga tugevat tööd kulude kokkuhoidmisel juba eelmisel aastal, aga pöördunud ka erakonna liikmete poole küsimaks liikmemaksu kasvõi ette või et nad teeks ka annetusi," ütles erakonna peasekretär Andre Hanimägi ERR-ile.

Peasekretäri sõnul pöörduti nii Keskerakonna ministrite, riigikogu liikmete, omavalitsusjuhtide kui ka volikogude liikmete poole.

"Kõik saavad aru, mis seisus erakond on ja et see kohtuotsus tuleb täita. Ma usun, et järgmises ERJK aruandes näeme, et Keskerakonna liikmed on tulnud erakonnale tugevalt appi," ütles peasekretär 16. märtsil.

Hanimägi täpsustas, et Keskerakonna põhikiri näeb ette, et riigikogu liikmed ja ministrid toetavad erakonda igakuiselt (see on ca seitse protsenti palgast - toim). Nüüd on tehtud ettepanek, et see raha makstaks kolm-neli kuud ette.