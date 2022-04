Haapsalu lapsed meisterdavad sõjapõgenike toetuseks lilli

Mitmes Haapsalu laste- ja noorteasutuses tehakse kunstlilli, mille abil on plaanis koguda aprilli lõpus raha heategevuseks, et toetada Haapsalusse jõudnud sõjapõgenikest Ukraina lapsi.

Kui "Aktuaalne kaamera" Haapsalu noorte huvikeskusesse jõudis, toimetasid kunstiringi lapsed usinalt laudade ääres. Käsil oli kunstlillede valmistamine. Haapsalus on plaanis korraldada heategevusüritus, kus kogutakse kunstlilli müües raha Haapsallu jõudnud ukraina laste toetuseks, ütles ettevõtmise idee autor, kunstiõpetaja Tiiu Randmann-Mihkla.

"See on üks huvitav lillemüük, sest inimene saab osta lille, aga ta ei saa seda endale, vaid ta saab õiguse panna see üheks lilleks lilleaias ehk siis nendest moodustub installatsioon," rääkis Randmann-Mihkla.

Päevalillede tegemiseks kinnitatakse pulga külge tume õiesüdamik, mille külge tuleb omakorda liimida kollased kroonlehed.

Tiiu Randmann-Mihkla sõnul on heategevusüritus, mille jaoks lilli meisterdatakse, kavas aprilli lõpus, kuid täpsemalt selgub üritusega seonduv järgmisel nädalal.