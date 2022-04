Briti sõjaväelased õpetavad Ukrainas kohalikke jõude välja

Ukraina sõjaväejuhtide sõnul on Suurbritannia eriüksuse Special Air Service (SAS) sõjaväelased esimest korda alates Venemaa sissetungist õpetanud Kiievis välja kohalikke jõudusid.

Kiievis ja selle ümbruses paikneva kahe pataljoni ohvitserid ütlesid The Times'ile, et nad on läbinud Briti eriüksuslaste käe all väljaõppe. Üks treening toimus möödunud nädalal ning teine nädal enne seda.

Kapten Juri Mõronenko, kelle pataljon paikneb Kiievi põhjapoolses äärelinnas Obolonis, ütles, et Briti sõjaväe koolitajad on saabunud õpetama uusi ja naasvaid sõjaväelasi kasutama Suurbritannia tarnitud NLAW-tüüpi tankitõrjerakette. Raketid viidi Ukrainasse veebruaris, kui Venemaa oma sissetungi alustas.

Üks Ukraina eriüksuslaste ülem ütles, et 112. pataljon, mille juurde tema üksus kuulus, läbis väljaõppe eelmisel nädalal. Seda kinnitas ka üks komandör. "Britid olid tublid poisid," ütles ta. "Nad kutsusid meid pärast sõja lõppu enda juurde külla," lisas ta.

Briti kaitseministeerium keeldus Ukraina sõjaväelaste sõnu kinnitamast, viidates pikaajalisele kokkuleppele erioperatsioone mitte kommenteerida.

Ukrainas on väljaõpetajate ning vabatahtlikena ka endised Briti sõdurid, merejalaväelased ja eriüksuslaste komandod, kuid Ukraina ohvitserid olid kindlad, et nende väljaõppe viisid sel kuul läbi praegu teenistuses olevad Briti sõdurid.

Briti relvajõudude minister James Heappey ütles sel nädalal, et Ukraina väed peaksid saabuma järgmisel nädalal Suurbritanniasse soomusmasinate koolitusele.

Mõronenko ütles, et väljaõppe jätkamine on kriitilise tähtsusega, sest Venemaa sissetungi alguses värvatud uutel ja naasnud veteranidel puudus kogemus tankitõrjerakettidega, mida Suurbritannia Vene vägede sissetungi ajal on saatnud.

"Oleme saanud Suurbritannialt tohutut sõjalist abi. Kuid inimesed, kes teadsid, kuidas NLAW-sid kasutada, olid mujal, nii et pidime minema YouTube'i, et ennast õpetada. Õppida saab seitsme minutiga, viie kuni seitsme minutiga," rääkis ta.

"Pärast seda oli meil hea väljaõpe. Briti ohvitserid olid meie üksuses kaks nädalat tagasi ja nad õpetasid meid väga hästi välja. Ja kuna meil on olnud edu, on meil nüüd ka enesekindlus," lisas ta.

Briti sõjaväe väljaõpetajad saadeti esimest korda Ukrainasse pärast seda, kui Vene väed tungisid Krimmi. Nad viidi sealt minema veebruaris, et vältida otsest konflikti Vene vägedega ning võimalust, et NATO tiritakse sõtta.

USA teatas sel nädalal, et saadab Ukrainale 800 miljoni dollari ulatuses uusi relvi, mille seas on esimest korda suurtükke. Lisaks saadab USA oma sõjaväelasi Ukraina sõdureid välja õpetama. Pentagon kinnitas, et Ukraina territooriumil õppust ei korraldata.

Venemaa saatis sel nädalal Washingtonile kirja, milles nõudis, et USA lõpetaks Kiievi relvastamise, hoiatades ettearvamatute tagajärgede eest.