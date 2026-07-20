X!

DW: Vene desertöörid soovivad üha enam asüüli Saksamaal

Välismaa
Okupeeritud Donetskis tegutsev Vene sõjaväelane
Okupeeritud Donetskis tegutsev Vene sõjaväelane Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/SNA
Välismaa

Venemaa armee desertöörid soovivad üha enam asüüli Saksamaal, teatas meediakanal Deutsche Welle.

Viimastel aastatel on teatatud, et Venemaa tudengeid ei võetud mitte ainult sõjaväkke, vaid neil takistati ka eksamite tegemist või kukutati nad tahtlikult läbi, et miski ei segaks nende ajateenistusse kutsumist.

Väljaanne rääkis Nikita Zvezdovi loo, kes oli vaid 15-aastane, kui Venemaa alustas 2022. aasta veebruaris täieulatuslikku sissetungi Ukrainasse. Noormees kutsuti Vene armeesse kohe pärast seda, kui ta sai 2024. aasta aprillis 18-aastaseks.

"Veidi enne seda visati Zvezdov välja Krasnojarski kutsekoolist, kus nooruk õppis ja tema hinnangul oli see väljaheitmine tahtlik," seisab artiklis.

Väljaanne teatas, et 2024. aasta mais ehk kohe pärast kutse saamist saadeti Zvezdov väeossa, kus sõdurid surevad sageli ning on teateid ahistamisest, väljapressimisest ja peksmisest.

"Erinevates internetifoorumites on see väeosa hästi tuntud oma kuritegevuse poolest," märkis Deutsche Welle.

Zvezdov ütles, et väeosa ohvitserid avaldasid talle ja teistele ajateenijatele survet, et nad nõustuksid pikema teenistusajaga armees.

"Lubasin endale ja oma perele, et ma ei allkirjasta lepingut konfliktis osalemiseks," ütles Zvezdov, kes toonitas, et pole algusest peale kordagi tahtnud Ukraina vastu sõdida.

Noormees rääkis muu hulgas mobiliseeritute kiusamisest ohvitseride poolt harjutusväljakul.

"Ohvitserid tulistasid paljusid ajateenijaid jalgadesse, peksid neid ja karistasid kõige eest, mida nad suutsid või ei suutnud teha. Näiteks 200 kätekõverdust gaasimaskis ja 50 ringi jooksmist kuulivestis, millele oli lisatud 25–30 kilogrammi raskust," kirjeldas Zvezdov.

Noormees rääkis väljaandele, et selle tõttu tekkisid tal enesetapumõtted ja ta isegi üritas kaljult alla hüpata, kuid ohvitserid takistasid teda. Pärast seda sundis üks ohvitser teda teenistuslepingule alla kirjutama.

Väljaande andmetel pole Zvezdov ainus, kes on seda kogenud. Vene armees on isikkoosseisu puudus ja ajateenijatele avaldatakse regulaarselt survet, et nad jääksid teenistusse kauemaks.

Mitmete Vene sõdurite emad rääkisid peamiselt Telegrami kanali kaudu tegutsevale ja Venemaa valitsuse poolt välisagendiks liigitatud meediaväljaandele Astra, et nende poegi peteti või survestati senikaua, kuni nad lepingutele alla kirjutasid.

Artiklis märgiti, et kuu aega pärast lepingu allkirjastamist teatati Zvezdovile, et ta saadetakse üksustesse, mis tegutsevad Venemaa poolt okupeeritud Ukraina aladel Melitopoli lähedal. Tähelepanuväärne on see, et see koht oli tuntud suurte kaotuste poolest.

"Mõistsin, et tegelikult pole mul muud valikut kui põgeneda. Samuti pole võimalik seda lihtsalt ära oodata," ütles venelane.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS

Samal teemal

lõpulahing

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

08:12

Eesti käsipallinoored saavutasid EM-turniiril teise koha

07:49

USA jätkab Iraani pommitamist ja nafta hind ületas 90 dollari piiri

07:45

Briti Tööpartei uus juht Andy Burnham saab esmaspäeval peaministriks

07:29

Ida-Viru kutsehariduskeskuses jäid algul pooled kohad täitmata

07:06

DW: Vene desertöörid soovivad üha enam asüüli Saksamaal

06:48

Moskva oblastis põlevad naftabaas ning logistikakeskus

02:07

VIDEO | Hispaania sai teist korda MM-i võidukarikat tõsta

01:30

Finaalis domineerinud Hispaania tuli maailmameistriks Uuendatud

19.07

EM-iks valmistuv U-18 korvpallikoondis sai Balti matšil ühe võidu

19.07

Harju lõi Paidele juba avapoolajal viis väravat

eesti raadio äpp

taavi libe saade

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

01:30

Finaalis domineerinud Hispaania tuli maailmameistriks Uuendatud

19.07

Venemaa korraldas Kiievile ulatusliku ballistiliste rakettide rünnaku Uuendatud

19.07

Inglismaa lõi pöörases pronksimängus kuus, Prantsusmaa neli väravat Uuendatud

19.07

Tallinnas Elamus Spas sai neli töötajat vingugaasimürgituse Uuendatud

19.07

Tallinna vanalinnas seisavad linnale kuuluvad majad tühjalt ja hooldamata

19.07

NATO sõjaline juht: idatiiva ründamine maksaks Venemaale rohkem kui annaks

19.07

Trump soovitas Venemaa sanktsioonide paketti lisada ka piirangud Iraanile

19.07

Arvustus. Odüsseuse aatomipomm

19.07

Mamdani uurib võimalust Netanyahu New Yorgi visiidil vahistada

19.07

Suunamudijatest vennad Tate'id võeti USA-s Briti võimude süüdistusel kinni

ilmateade

SPORT

08:12

Eesti käsipallinoored saavutasid EM-turniiril teise koha

02:07

VIDEO | Hispaania sai teist korda MM-i võidukarikat tõsta

01:30

Finaalis domineerinud Hispaania tuli maailmameistriks Uuendatud

19.07

EM-iks valmistuv U-18 korvpallikoondis sai Balti matšil ühe võidu

loe: kultuur

19.07

Arvustus. Odüsseuse aatomipomm

19.07

Sõprus avab augustis Harjumäel suvekino

19.07

Galerii: ETV 71. sünnipäevaks avati telemajas Gunta Randla näitus tuntud telenägudest

19.07

Reigo Kuivjõgi: kunstihuvi ei teki iseenesest, vaid hakkab peale sündi hääbuma

loe: eeter

19.07

Galerii: telemajas tähistati ETV 71. sünnipäeva

19.07

Video: piilu ETV 71. sünnipäeva puhul kaadrite taha

19.07

Galerii: ETV 71. sünnipäevaks avati telemajas Gunta Randla näitus tuntud telenägudest

19.07

Reigo Kuivjõgi: kunstihuvi ei teki iseenesest, vaid hakkab peale sündi hääbuma

Raadiouudised

19.07

Tallinnas öösiti kiirendavad mootorratturid häirivad linnaelanike rahu

19.07

Tallinna vanalinnas seisavad tühjana ja hooldamata mitmed linnale kuuluvaid hooned

19.07

Euroliidu roheleppe kajastus Eesti meedias muutus aastatega konfliktsemaks

19.07

Päevakaja (19.07.2026 18:00:00)

18.07

Jüri Luik: Ukrainas otsustakse Euroopa julgeoleku tulevik

18.07

Taliodra lõikus on alanud, saak tõotab tulla hea

18.07

Päevakaja (18.07.2026 18:00:00)

17.07

Brüssel tegi ettepaneku leevendada heitkogustega kauplemise süsteemi

17.07

Päevakaja (17.07.2026 18:00:00)

17.07

Narva ootab riigilt abi Kudruküla ojasängi ja suudme puhastamiseks

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo