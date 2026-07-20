DW: Vene desertöörid soovivad üha enam asüüli Saksamaal

Viimastel aastatel on teatatud, et Venemaa tudengeid ei võetud mitte ainult sõjaväkke, vaid neil takistati ka eksamite tegemist või kukutati nad tahtlikult läbi, et miski ei segaks nende ajateenistusse kutsumist.

Väljaanne rääkis Nikita Zvezdovi loo, kes oli vaid 15-aastane, kui Venemaa alustas 2022. aasta veebruaris täieulatuslikku sissetungi Ukrainasse. Noormees kutsuti Vene armeesse kohe pärast seda, kui ta sai 2024. aasta aprillis 18-aastaseks.

"Veidi enne seda visati Zvezdov välja Krasnojarski kutsekoolist, kus nooruk õppis ja tema hinnangul oli see väljaheitmine tahtlik," seisab artiklis.

Väljaanne teatas, et 2024. aasta mais ehk kohe pärast kutse saamist saadeti Zvezdov väeossa, kus sõdurid surevad sageli ning on teateid ahistamisest, väljapressimisest ja peksmisest.

"Erinevates internetifoorumites on see väeosa hästi tuntud oma kuritegevuse poolest," märkis Deutsche Welle.

Zvezdov ütles, et väeosa ohvitserid avaldasid talle ja teistele ajateenijatele survet, et nad nõustuksid pikema teenistusajaga armees.

"Lubasin endale ja oma perele, et ma ei allkirjasta lepingut konfliktis osalemiseks," ütles Zvezdov, kes toonitas, et pole algusest peale kordagi tahtnud Ukraina vastu sõdida.

Noormees rääkis muu hulgas mobiliseeritute kiusamisest ohvitseride poolt harjutusväljakul.

"Ohvitserid tulistasid paljusid ajateenijaid jalgadesse, peksid neid ja karistasid kõige eest, mida nad suutsid või ei suutnud teha. Näiteks 200 kätekõverdust gaasimaskis ja 50 ringi jooksmist kuulivestis, millele oli lisatud 25–30 kilogrammi raskust," kirjeldas Zvezdov.

Noormees rääkis väljaandele, et selle tõttu tekkisid tal enesetapumõtted ja ta isegi üritas kaljult alla hüpata, kuid ohvitserid takistasid teda. Pärast seda sundis üks ohvitser teda teenistuslepingule alla kirjutama.

Väljaande andmetel pole Zvezdov ainus, kes on seda kogenud. Vene armees on isikkoosseisu puudus ja ajateenijatele avaldatakse regulaarselt survet, et nad jääksid teenistusse kauemaks.

Mitmete Vene sõdurite emad rääkisid peamiselt Telegrami kanali kaudu tegutsevale ja Venemaa valitsuse poolt välisagendiks liigitatud meediaväljaandele Astra, et nende poegi peteti või survestati senikaua, kuni nad lepingutele alla kirjutasid.

Artiklis märgiti, et kuu aega pärast lepingu allkirjastamist teatati Zvezdovile, et ta saadetakse üksustesse, mis tegutsevad Venemaa poolt okupeeritud Ukraina aladel Melitopoli lähedal. Tähelepanuväärne on see, et see koht oli tuntud suurte kaotuste poolest.

"Mõistsin, et tegelikult pole mul muud valikut kui põgeneda. Samuti pole võimalik seda lihtsalt ära oodata," ütles venelane.