Suti sõnul võiksid kümnendi lõpul Eesti ja Soome vahel sõita lennutaksod

Sutt märkis, et ta usub, et 2020. aastate teises pooles on üsna tavaline pilt, et turiste veavad üle Soome lahe elektrikütusel väikelennukid, vahendas Helsingin Sanomat.

Suti sõnul on ta suhelnud väikeste elektrilennukite tootjaga ning saanud teada, et saja kilomeetri lennuraadiusega sõidukite valmistamine algab aastal 2025.

Kui lennuraadius suudetakse viia 250 kuni 300 kilomeetrini, saaksid Soome turistid neid kasutada ka Pärnusse või Tartusse reisimiseks, lausus Sutt.

Suti lisas, et tema teada on elektrilennukid turvalisemad kui näiteks helikopterid ning nende tarbeks pole vaja eraldi lennuvälju.

Sutt esines ettekandega Soome ja Eesti vahelisele turismile pühendatud üritusel Visit Estonia Helsingis.