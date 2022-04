Vandaalid rüüstasid pronkssõdurit

"Politsei sai täna hommikul teate, et pronkssõduri rinnas olevat ordenit on kahjustatud. Praeguseks oleme kaamerasalvestuste abil tuvastanud, et vandaalitsemine toimus 12. aprilli hilisõhtul," ütles ERR-ile Põhja prefektuuri operatiivjuht Indrek Aru.

Aru lisas, et hetkel käivad sündmuskohal menetlustoimingud võimalike asitõendite kogumiseks ning pingutame igakülgselt selle nimel, et tuvastada teo toimepanija ning võtta ta vastutusele.

"Meelsuse avaldamiseks on olemas mitmeid legaalseid ja tsiviliseeritud võimalusi, kuid mälestusmärgi kallal vandaalitsemine ei ole kindlasti selleks sobiv viis. Praegusel juhul on mälestusmärgi kallal vandaalitsedes toime pandud kuritegu," sõnas Aru.

Juhtunu kohta on alustatud kriminaalmenetlus paragrahvi alusel, mis käsitleb surnu mälestuse teotamist.