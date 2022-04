Ametlikud andmed: Hiina majandus kasvas esimeses kvartalis 4,8 protsenti

Kompartei ametnikud seisavad sel aastal silmitsi suurte väljakutsetega, et säilitada riigis kiiret majanduskasvu. Hiina jätkab karmi koroonapoliitikat, see vähendab riigisisest tarbimist ja kahjustab tootmistegevust. Riiki räsib ka kinnisvarakriis, teatas The Wall Street Journal.

Venemaa sissetung Ukrainasse tõstis maailmaturul toorainete hinda. Lääneriikides kiireneb inflatsioon. Hiina majandus sõltub aga ekspordist. Paljud majandusteadlased on seetõttu skeptilised, kas Hiina suudab sel aastal suurendada oma SKP-d 5,5 protsendi võrra.

"Kasvueesmärki täita on praegu võimatu," ütles uuringufirma Rhodium Group Hiina ekspert Logan Wright.

Suurema osa esimese kvartali kasvust saavutas Hiina jaanuaris ja veebruaris. Märtsis sulges kompartei viiruse leviku ohjeldamiseks mitu suurlinna. Pole teada, millal piirangud saavad läbi, see võib aga pärssida riigi teise kvartali majanduskasvu.

"Keskkonna keerukus ja ebakindlus nii kodu- kui välismaal on suurenenud ning majanduse areng seisab silmitsi suurte väljakutsetega," ütles esmaspäeval riikliku statistikabüroo pressiesindaja Fu Linghui.

Eriti keeruline on olukord Shanghais. "Kui tootmist ei suudeta Shanghais taastada, siis suletakse pärast maikuud täielikult kõik tööstussektorid, millel on tarneühendused Shanghaiga. Eriti kannatab autotööstus," teatas tehnoloogiafirma Huawei tippjuht Richard Yu.