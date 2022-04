Suursaadik Sakkov: tõenäoliselt liitub Soome NATO-ga selle aasta lõpuks

Kui kõik läheb nii, nagu praegu paistab ning Soome esitab juuni lõpus toimuval NATO tippkohtumisel liitumistaotluse, siis on tõenäoline, et Soomest saab NATO liige 2022. aasta lõpuks, ütles Vikerraadio "Välistunnis" Eesti suursaadik Soomes Sven Sakkov.

Sakkov ütles, et praegu tundub võimalik, et Soome esitab oma liitumistaotluse NATO-le tippkohtumisel ja Rootsi järgneb sellele mõni nädal hiljem.

"Ma arvan, et Rootsi järgneb hiljem nõnda, et Madridi tippkohtumisel 29.–30. juunil saavad ka nemad vajadusel kutse liituda," lausus ta.

Sakkov ütles, et kui praegu panuseid panna, siis Soome puhul on tõenäoline, et NATO-ga liitutakse selle aasta lõpuks, üle jääb vaid loota, et see toimub võimalikult kiiresti.

Riigikogu riigikaitsekomisjoni liige Leo Kunnas märkis, et kahe riigi liitumine sõltub mõlema otsusest. "Soome tõmbab Rootsi ka kaasa. Eraldi teed nad tõenäoliselt ei lähe," ütles ta.

Europarlamendi saadik ja endine kaitseväe juhataja Riho Terras ütles, et kui nii Soome kui ka Rootsi peaksid NATO tippkohtumisel liitumistaotluse esitama, siis ratifitseerimisprotsess 30 liikmesriigis võib võtta ennustamatu aja. "Loodan, et see juhtub nii kiiresti kui võimalik. Siis muutub Läänemere julgeolekuolukord samamoodi, nagu muutis olukorda Venemaa-poolne Valgevene peaaegu täielik hõivamine ja sinna oma sõjaliste strateegiliste üksuste paigaldamine," lausus ta.

Rohkem infot Läänemerelt nii õhust kui ka merelt

Terras märkis, et Soome ja Rootsi liitumisega muutub ühtseks NATO-le ka Läänemere piirkonna õhu- ja merepilt, mis muudab olulisel määral ka ettehoiatusaegu. "Seda poleks saanud teha liitlassuhetes Soome ja Rootsiga, praegu me oleme lihtsalt head sõbrad," ütles ta.

Terras lisas, et Soome liitumisega saab edaspidi ka Läänemerest merealust pilti.

Sakkov ütles, et kuigi NATO õhupilt on praegu terviklikum, siis Läänemere nurk on praegu vähem kaetud.

Sakkovi sõnul saab loodetavasti selgus olema majas aasta lõpuks ning siis hakatakse tegevusi koos planeerima.

"Soome, keda kutsutakse Põhja-Euroopa Spartaks, ühinemine NATO-ga muudab julgeolekupilti siinkandis päris oluliselt. Ja Rootsi ühinemine annab meile esimest korda mingi strateegilise sügavuse, mis lisaks Suwalki pudelikaela probleemi leevendamisele aitab kaasa ka Balti riikide sõjalisele kaitsele," ütles Sakkov.