USA vägede paigutuse osas Euroopas oodatakse selgust lähinädalatel

Eesti ja Poola kaitseministri üks peamine aruteluteema oli USA vägede vähendamine Euroopas. Hiljutine ameeriklaste otsus tühistada 4000 sõduri rotatsioon Poola tuli üllatusena kõikidele liitlastele. Nii Poola kui ka Eesti on täitnud USA üleskutse kaitsesse rohkem panustada, mistõttu loodetakse endiselt ka ameeriklaste sõjalisele toele.

"Teame, mida teeme. Teame, kui oluline on julgeolek. Võtame vastutuse. Samas on meil õigus eeldada solidaarsust, mis tagab USA sõdurite kohalolu meie riikide heidutus- ja kaitsesüsteemis. Püüame seda endiselt tagada. Usun, et president Donald Trumpi otsus tõmmata Saksamaalt välja 5000 sõdurit ei mõjuta lõpuks Poolat ega Eestit," lausus Poola kaitseminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Kaitseväe juhataja Andrus Merilo kohtus hiljuti koos teiste idatiiva riikide esindajatega NATO Euroopa vägede ülemjuhatajaga, kuid väga palju täpsemat infot ameeriklaste edasiste sammude kohta ei saadud.

"Euroopa vägede ülemjuhataja on panemas kokku kogu Euroopat hõlmavat vägede paigutamise plaani ameeriklaste poolt, mis tegelikult poliitilise signaalina on väga pikka aega õhus olnud. Nüüd on jõutud mingisuguse ajaraamini, et kaks kuni neli nädalat see väidetavalt aega võtab. Kas see nii palju võtab või võtab see rohkem, seda näitavad lähinädalad," sõnas Eesti kaitseminister Hanno Pevkur.

Selge on aga see, et eurooplased peavad hakkama järk-järgult ameeriklaste ülesandeid üle võtma. Peale süvalöögivõimekuse on praegu aga küsimus ka inimjõus. Endine kaitseväe juhataja Riho Terras ütles, et praegu käib nii mõneski Euroopa riigis arutelu ajateenistuse taastamise üle, sealhulgas näiteks Saksamaal.

"Kõik on aru saanud, et sõdu võidetakse reservidega ja kui sul on elukutseline kaitsevägi, siis see reservi toodab väga minimaalselt, aga loomulikult kerge see olema ei saa. Samas on Euroopas vägesid märgatavalt rohkem, kui neid on NATO-le nii-öelda juurde kirjutatud," ütles Terras.

"Euroopa riikide armeede suurused on ca miljon võitlejat, päris suur number. Eks me siin brittidega arutame ka seda, et kas nende kohalolu võiks muutuda või mitte. Võib-olla kuu aja jooksul suudame ka selle kohta midagi täpsemat öelda. Näiteks, milline saab olema brittide jalajälg siin järgnevatel aastatel," lausus Pevkur.

Eesti ja Poola kaitseminister rääkisid ka drooniohust. Poolakate sõnul peaksid ukrainlased olema oma tegevuses täpsemad, et Venemaa ei kasutaks hulkuvaid droone provokatsiooniks. Samuti teatati, et Poola hävitajad kavatsevad tänavu osaleda Balti õhuturbes.