X!

USA vägede paigutuse osas Euroopas oodatakse selgust lähinädalatel

Eesti
Foto: Välisministeerium
Eesti

Mõne nädala pärast võib selguda ameeriklaste edasine väepaigutus Euroopas, ütlesid Tallinnas kohtunud Eesti ja Poola kaitseminister. Poolakad loodavad endiselt, et USA sõdurite vähenemine NATO idatiiba eriti ei mõjuta.

Eesti ja Poola kaitseministri üks peamine aruteluteema oli USA vägede vähendamine Euroopas. Hiljutine ameeriklaste otsus tühistada 4000 sõduri rotatsioon Poola tuli üllatusena kõikidele liitlastele. Nii Poola kui ka Eesti on täitnud USA üleskutse kaitsesse rohkem panustada, mistõttu loodetakse endiselt ka ameeriklaste sõjalisele toele.

"Teame, mida teeme. Teame, kui oluline on julgeolek. Võtame vastutuse. Samas on meil õigus eeldada solidaarsust, mis tagab USA sõdurite kohalolu meie riikide heidutus- ja kaitsesüsteemis. Püüame seda endiselt tagada. Usun, et president Donald Trumpi otsus tõmmata Saksamaalt välja 5000 sõdurit ei mõjuta lõpuks Poolat ega Eestit," lausus Poola kaitseminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Kaitseväe juhataja Andrus Merilo kohtus hiljuti koos teiste idatiiva riikide esindajatega NATO Euroopa vägede ülemjuhatajaga, kuid väga palju täpsemat infot ameeriklaste edasiste sammude kohta ei saadud.

"Euroopa vägede ülemjuhataja on panemas kokku kogu Euroopat hõlmavat vägede paigutamise plaani ameeriklaste poolt, mis tegelikult poliitilise signaalina on väga pikka aega õhus olnud. Nüüd on jõutud mingisuguse ajaraamini, et kaks kuni neli nädalat see väidetavalt aega võtab. Kas see nii palju võtab või võtab see rohkem, seda näitavad lähinädalad," sõnas Eesti kaitseminister Hanno Pevkur.

Selge on aga see, et eurooplased peavad hakkama järk-järgult ameeriklaste ülesandeid üle võtma. Peale süvalöögivõimekuse on praegu aga küsimus ka inimjõus. Endine kaitseväe juhataja Riho Terras ütles, et praegu käib nii mõneski Euroopa riigis arutelu ajateenistuse taastamise üle, sealhulgas näiteks Saksamaal.

"Kõik on aru saanud, et sõdu võidetakse reservidega ja kui sul on elukutseline kaitsevägi, siis see reservi toodab väga minimaalselt, aga loomulikult kerge see olema ei saa. Samas on Euroopas vägesid märgatavalt rohkem, kui neid on NATO-le nii-öelda juurde kirjutatud," ütles Terras.

"Euroopa riikide armeede suurused on ca miljon võitlejat, päris suur number. Eks me siin brittidega arutame ka seda, et kas nende kohalolu võiks muutuda või mitte. Võib-olla kuu aja jooksul suudame ka selle kohta midagi täpsemat öelda. Näiteks, milline saab olema brittide jalajälg siin järgnevatel aastatel," lausus Pevkur.

Eesti ja Poola kaitseminister rääkisid ka drooniohust. Poolakate sõnul peaksid ukrainlased olema oma tegevuses täpsemad, et Venemaa ei kasutaks hulkuvaid droone provokatsiooniks. Samuti teatati, et Poola hävitajad kavatsevad tänavu osaleda Balti õhuturbes.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:24

Aktuaalne kaamera kell 18:30

18:57

Eesti korvpallikoondis kohtub taasiseseisvumispäeval Leeduga

18:57

Flo Kasearu ratsamonument toob Eesti naisliikumise tegelased linnaruumi

18:55

USA avab Gröönimaal konsulaadi

18:54

Sorgu tuletorni tulevik sõltub augustis valmivast ekspertiisist

18:40

Päevakaja (21.05.2026 18:00:00)

18:34

Aktuaalne kaamera kell 17:00

18:33

USA vägede paigutuse osas Euroopas oodatakse selgust lähinädalatel

18:27

Mihkels sai Girol grupifinišis seitsmenda koha

17:55

Elva gümnaasiumi koolipere soovib vallandatud direktori ametisse ennistamist

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

17:54

Ukraina hävitas okupeeritud Hersoni oblastis asuva FSB peakorteri Uuendatud

20.05

Rain Lõhmus: ühiskondlik mõtlemine on Eestis täiesti viltu läinud

19.05

USA astus ÜRO julgeolekunõukogus Venemaa ees Balti riikide kaitseks välja

10:45

Politico väitel põhjustas Kallase terav keel uue tüli Euroopa Komisjoniga

08:56

LHV pangast lahkub kaks juhatuse liiget

20.05

Rutte ja von der Leyen astusid välja Balti riikide kaitseks Uuendatud

07:43

Ukraina õhurünnakud seiskasid Kesk-Venemaa peamised naftatehased

11:23

ISW: Venemaa loob infokeskkonda uuteks rünnakuteks Balti riikide vastu

10:00

Valitsus vabastab ametist ohutusjuurdluse keskuse juhi Uuendatud

20.05

"Pealtnägija": halvatud ema võitleb õiguse eest jääda oma koju

ilmateade

loe: sport

18:57

Eesti korvpallikoondis kohtub taasiseseisvumispäeval Leeduga

18:27

Mihkels sai Girol grupifinišis seitsmenda koha

17:50

Naiste jalgpallikoondise esiväravavaht pikendas välisklubiga lepingut

17:26

Sinner sai Prantsusmaa lahtisteks soodsa, Djokovic keerulise loosi

loe: kultuur

18:57

Flo Kasearu ratsamonument toob Eesti naisliikumise tegelased linnaruumi

18:54

Sorgu tuletorni tulevik sõltub augustis valmivast ekspertiisist

15:35

Autorite ühingu juhatusse valiti teiste hulgas ka Synne Valtri

15:04

Ira Lemberi poeg: ema täitis erinevatel eluperioodidel erinevaid rolle

loe: eeter

15:42

ETV suvekava toob kaasa mitmeid olulisi muutusi

15:04

Ira Lemberi poeg: ema täitis erinevatel eluperioodidel erinevaid rolle

14:27

Pedaja: lapsena polnud huvi uurida, miks vanaemal on krossikarikad kapis

12:24

Andra Teede: emana tuleb õppida oma läbikukkumiste üle naerma

Raadiouudised

17:55

Maksuamet ja RAB saavad taas täitmisregistri kaudu ligipääsu pangakontodele

16:15

Valitsus saadab kliimakindla majanduse seaduse eelnõu riigikokku

15:45

Tartu kaalub muudatusi rattaringluse korralduses

15:25

Raadiouudised (21.05.2026 15:00:00)

12:40

Riik keelab pikaajalise elamisloata Vene ja Valgevene kodanikel Eestis kinnisvara ostmise

12:35

Sorgu tuletorni saatus selgub suve lõpuks

12:25

Reede tuleb vihmane

12:20

Raadiouudised (21.05.2026 12:00:00)

09:55

Hispaania endist peaministrit kahtlustatakse rahapesuvõrgustiku juhtimises

09:50

Hotellid soovivad platvormimajutusele selgemaid reegleid

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo