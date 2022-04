Alex Jonesi firmad esitasid pankrotiavalduse

Jonesi samm tuleneb sellest, et ta võitleb hagidega, mille esitasid Sandy Hooki põhikooli 2012. aasta tulistamises hukkunute perekonnad, vahendas BBC.

Jones väitis varem, et tulistamine oli pettus. Kohus nõuab, et ta peab maksma kahjutasu. Nüüd otsib Jones pankrotikohtus kaitset.

USA seaduste kohaselt saab pankroti väljakuulutamise järel ettevõte tegevust jätkata ja pidada läbirääkimisi oma võlgade üle. Kogu tegevust kontrollib kohus, see aga piirab teisi kohtuvaidlusi.

Jones väitis varem, et veresaun, mille käigus hukkus 20 last ja kuus täiskasvanut, oli lavastatud. Jones esitas need väited oma raadiosaadetes ja veebileheküljel Infowars. Hukkunute perekonnad leiavad, et Jonesi eesmärk oli valede pealt raha teenida. Perekonnad võitsid kohtus ja sel kuul pidi vandekohus otsustama, kui palju raha Jones perekondadele võlgneb.

Jones tegi ettepaneku maksta 120 000 dollarit igale inimesele, kes olid kohtuasjaga seotud. See pakkumine lükati tagasi.

Jones tunnistab nüüd, et tulistamine toimus. Ta väidab, et kohtuasjad ohustavad tema põhiseaduslikke õigusi sõnavabadusele. Pankrotiavalduses väitis InfoWars oma varade suuruseks vahemikus 0-50 000 dollarit ja kohustuste suuruseks vahemikus 1-10 miljonit dollarit.

Viimaste aastate jooksul on Jonesi tegevuse oma platvormidel keelanud nii Facebook, Twitter kui ka YouTube. Firmad väidavad, et Jones tegeleb vihakõne levitamisega.