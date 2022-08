Alex Jones peab vandenõuteooria levitamise eest maksma 4 miljonit kahjutasu

Kohtuotsus järgnes kahenädalasele kohtumenetlusele Austini linnas Texases, kus paiknevad Alex Jonesi vandenõuportaal Infowars ja Ales Jonesi raadiosaated.

Summa oli märksa väiksem kui kaebajad Jonesilt algselt välja nõudsid.

Sandy Hooki massitulistamises hukkunud Jesse Lewise vanemad Neil Heslin ja Scarlett Lewis kinnitasid kohtule, et Jonesi vandenõuteooriate tõttu ahistasid neid korduvalt Jonesi edastatava info tarbijad ning saatsid neil aastate jooksul ka tapmisähvardusi, kuna nende arust oli nende poja hukkumine väljamõeldis.

12-liikmeline vandekohus kaalub järgmisena vanemate karistavat rahanõuet Jonesi vastu, kuna Jones levitas väärinfot 2012. aasta lõpus Sandy Hooki algkoolis toimunud massituliistamises hukkunud 20 lapse ja kuue töötaja kohta.

Vandekohus otsustas häältega 10-2 nõuda Jonesilt kaebajate kasuks välja kahjunõue, kuid võib veel täiendavalt otsustada välja nõuda veelgi suurema karistava rahanõude. Õigusekspertide sõnul polnud Jonesi käitumine mitte ainult Sandy Hooki massitulistamises hukkunute lähedasi kahjustav, vaid väärib ka karistamist.

Jones on varem väitnud, et põhivoolu meedia ja USA relvakontrolli aktivistid osalesid ühises vandenõus, et fabritseerida Sandy Hooki tragöödia. Jonesi sõnul oli tulistamine lavastatud ja kasutati näitlejaid. Hiljem tunnistas Alex Jones, et massitulistamine siiski toimus ja see oli Jonesi sõnul 100 protsenti päris.

Üllatusliku arenguna kohtusaagas ilmnes kolmapäeval, et Jonesi kaitsjad saatsid kogemata Heslini ja Lewise advokaatidele kõik Alex Jonesi telefoni kaudu viimase kahe aasta jooksul saadetud tekstsõnumid.

Kohtuasja vastutav kohtunik ei rahuldanud Jonesi kaitsjate soovi kuulutada kohtuasi rikutuks.

Alex Jonesi ettevõte Free Speech Systems LLC kuulutas eelmine nädal välja pankroti.