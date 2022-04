Fotod: Tallinn plaanib korda teha Rahumäe tee, ehitus võib alata 2023

Tallinna linnavalitsusest öeldi ERR-ile, et arvestades, et Rahumäe tee projekteerimine on eskiisi etapis ja projekt saab valmis 2022. aasta septembris, on ehitusloa saamisel võimalik alustada ehitushanke ettevalmistamisega hilissügisel.

Eelduste kohaselt ehitus algab alles 2023. aasta esimeses pooles, kui kaua see kestab, ei osatud linnavalitsusest prognoosida.

Tallinna linna eelarvestrateegias on Rahumäe tee Tammsaare tee ja Tervise tänava vahelise lõigu rekonstrueerimise maksumuseks hinnatud kaks miljonit eurot. Arvestades sõda ja sellest tingitud materjalide hindade volatiilsust ja tarneprobleeme, tõenäoliselt objekti maksumus võib muutuda, öeldi linnavalitsusest ERR-ile.

Uuendustööde järel jääb Rahumäe teel sõiduradade arv samaks, kuid mõlemale poole sõiduteed rajatakse 4,8 meetri laiused kergliiklusteed. Jalakäijate ja jalgratturite liikumisalad eraldatakse täringukividest ribaga. Sinna, kus ruumilised võimalused lubavad, on kergliiklustee ja sõidutee vahele planeeritud haljasalad, ütles Tallinna abilinnapea Vladimir Svet.

Autodele rajatakse Tuisu tänava ristmikule vasakpöörderada Nõmme suunast Tuisu tänavale pööramiseks. Sama ristmiku Rahumäe tänava harude ülekäiguradadele lisatakse ohutussaared.

Tammsaare tee ja Tuisu tänava vahelisel lõigul eraldatakse vastassuunalised liiklusvood haljastatud eraldussaarega ning edaspidi pääseb sellega piirnevatele kinnistutele Rahumäe teelt vaid parempööretega. Vaskpöörete asemel tuleb teha tagasipööre olenevalt sõidusuunast, kas Tammsaare või Tuisu tänava ristmikult.

Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe ütles, et olemasolev kvaliteetne kõrghaljastus säilitatakse projektis maksimaalselt.

Rahumäe tee äärde on plaanis rajada ka uus sportimisala korvpalli- ja padeliväljaku ning välijõusaaliga.

Rahumäe teed ei rekonstrueerita kogupikkuses, vaid lõik, mis jääb Tervise tänava ja Tammsaare tee vahele.