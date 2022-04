Lähikuudel osaleb Ida-Euroopas õppustel kümneid tuhandeid sõdureid

Samuti on suve jooksul kavas paigutada kümneid tanke alates Soomest kuni Põhja-Makedooniani.

Suurbritannia kaitseministeerium teatas, et selline tegevusplaan on pikalt töös olnud ja seda on võimendatud pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse.

"Suurbritannia panustab märkimisväärselt Euroopa kaitsesse ja Venemaa agressiooni heidutusse," ütles kindralleitnant Ralph Wooddisse. "Briti sõjaväe õppused on vajalikud mõlema saavutamiseks."

Britid saadavad õppustele ligikaudu 8000 sõdurit.

Suurbritannia kaitseminister Ben Wallace ütles, et Euroopa julgeolek pole kunagi olnud nii oluline kui praegu.

"Neil õppustel osaleme koos liitlastega NATO-st ja Ühendekspeditsiooniväest, et näidata üles solidaarsust ja tugevust ühes suurimas vägede koondumises pärast külma sõda," sõnas Wallace.

Osa Briti vägesid läheb Soome, ameeriklaste kõrval tehakse õppusi ka Poolas.