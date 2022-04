Soome president avaldab seisukoha NATO-ga liitumise kohta 12. maiks

Selleks ajaks on Soome parlamendis esindatud poliitilised jõud saanud tutvuda ka julgeolekuraportiga.

Väljaande hinnangul pooldab Niinstö alliansiga liitumist. Nii näiteks on Niinistö kindel, et kui Soome liitub NATO-ga, on Soomel ka kindel julgeolekutagatis.

Niinistö tõdes usutluses, et tema mõtlemises toimus pööre detsembris, kui Vene riiki juhtiv Vladimir Putin nõudis Soomelt konkreetseid kokkuleppeid, et NATO itta ei laiene.

Niinistö sõnul näitasid Putini nõudmised, et Venemaa näeb Soomet ja ka Rootsit osana oma mõjuväljast.