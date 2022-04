ÜRO komitee soovitab Eestil tegelda rassismi ja vaenukõne teemaga

Komitee kordab oma muret Eesti karistusseadustiku üle, mis ei ole viidud täielikult kooskõlla rassistlike organisatsioonide keelustamise konventsiooniga ja keeluga levitada rassilisel vihkamisel põhinevaid ideid, öeldakse reedel avaldatud pressiteates.

Komitee soovitab Eestil muuta oma seadusandlust, et see vastaks täielikult konventsioonile ja tagaks selle, et karistused vaenukõne oleksid vastavuses selle rikkumise raskusega.

Lisaks toob komitee esile, et ehkki Eestis väheneb kodakondsuseta inimeste arv, oli riigis eelmisel aastal siiski veel 7139 ilma kodakondsuseta inimest. Komitee soovitab Eestil jätkata jõupingutusi nende inimeste tuvastamiseks ja abistamiseks, et nad saaksid omandada kodakondsuse.

Samuti kutsus ÜRO komitee Eestit üles koostama ja vastu võtma tegevuskava kodakondsusetuse probleemi likvideerimiseks.