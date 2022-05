Reuters: Putin näitab maiparaadil lennukit, mida kasutaks tuumasõja korral

Vene kaitseministeeriumi teatel lendavad maiparaadil hävitajad ja strateegilised pommitajad Tu-160 üle Moskva Püha Vassili katedraalist. Esimest korda pärast 2010. aastat liitub lennuga ka Il-80 "maailmalõpu" komandolennuk, mis kannaks tuumasõja korral Venemaa kõrgemat juhtkonda.

Tuumasõja korral oleks lennuk Venemaa presidendile liikuv juhtimiskeskus. Lennuk on sisustatud tehnoloogiaga, kuid millega täpsemalt, on Venemaa riigisaladus.

Enne kui algab vägede, tankide, rakettide ja mandritevaheliste ballistiliste rakettide paraad, peab Putin Moskva Punasel väljakul kõne.

Lääs on spekuleerinud, et Putin võib võiduparaadi kasutada sõjategevuse eskaleerumise, võib-olla ka sõja väljakuulutamiseks. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov on Putini sellist plaani eitanud.

Peskov ei ole öelnud, mida Putin võib oma esmaspäevases kõnes öelda.