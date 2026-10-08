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Leedu saadab sõdurid Kaliningradi piiril piirivalvuritele appi

Välismaa
Leedu kaitseminister Robertas Kaunas
Leedu kaitseminister Robertas Kaunas Autor/allikas: SCANPIX/EPA/OLIVIER HOSLET
Välismaa

Leedu saadab sõjaväelased appi valvama piiri Venemaa Kaliningradi oblastiga, ütles neljapäeval kaitseminister Robertas Kaunas.

Ministri sõnul on ta andnud loa Leedu vägede kasutamiseks piirikaitse tugevdamiseks ning käskkiri jõustus kohe.

Kaunas ütles rahvusringhäälingule LRT, et plaanis on saata piiri valvama kuni 100 sõdurit ja seda kuni 16. oktoobrini.

Siseminister Martynas Katelynas pöördus kolmapäeval Kaunase poole palvega osutada piirivalvuritele sõjalist abi. Ta rõhutas, et olukord piiril on praegu rahulik ning vägede paigutamine on ennetav meede.

Katelynase sõnul tehti otsus kaitsevägi appi kutsuda pärast Läti piiril toimunud intsidenti, võttes arvesse piirkonna üldist julgeolekuolukorda ning signaale, et Venemaa võib välja kuulutada mobilisatsiooni. Kaunas tõi välja sarnased põhjused.

Läti kaitsevägi teatas, et sel nädalal üritas maskides ja relvastatud saatjate juhtimisel vähemalt 20 ebaseaduslikust migrandist koosnev rühm ületada Läti-Valgevene piiri. Relvastatud smugeldajad ähvardasid sõdureid, sundides ja lükates migrante Läti poole.

Hiljem sisenesid maskides isikud Läti territooriumile, kahjustasid elektrikilpi ja varastasid videokaamerad, kuid taganesid Valgevenesse enne piirivalvurite saabumist.

Leedu piiril Valgevenega viimase ööpäeva jooksul ebaseaduslikke migrante ei tuvastatud, samas kui Läti piirivalvurid saatsid teisipäeval tagasi 21 migranti.

Katelynase sõnul on sellised intsidendid murettekitavad, kuid Leedu on valmis neile vastu astuma.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS

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