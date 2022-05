Politsei on Ukraina sõjast alates riigist välja saatnud 17 inimest

Politsei- ja piirivalveamet (PPA) on alates päevast, kui Venemaa Ukrainat ründas, Eestist julgeolekukaalutlustel välja saatnud 17 välismaalast. PPA esindaja rõhutas siiski, et nende seas on ka inimesi, kes on Eesti elamisloast muude süütegude tõttu ilma jäänud.