Kapo saatis riigist välja järjekordse Kremli provokaatori

"Kaitsepolitseiamet on korduvalt avalikult selgitanud, et Eesti Vabariigis kehtivate demokraatliku õigusriigi põhimõtete ärakasutamine Venemaa Föderatsiooni lõhestuspoliitika toetuseks on selge julgeolekuoht. Oleme korduvalt kutsunud Eestis elavaid inimesi sellises mõjutustegevuses kaasalöömisest loobuma," selgitas kapo.

"Venemaa Föderatsiooni kodanik Sergei Neprimerov kahjuks langetas valiku Eesti Vabariigi põhiseaduslikku korda mitte austada. Ennetamaks sellisest tegevusest lähtuvat ohtu ja tõkestamaks tulevikus võimalikke süütegusid, tühistas politsei- ja piirivalveamet 30.09.2022 Sergei Neprimerovi elamisloa," lisas kapo.

Neprimerovile kehtestati viieks aastaks Schengenisse sisenemise keeld.

Reede pärastlõunal saadeti mees riigist välja.