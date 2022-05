Soome Vasakliit lubas NATO-ga liitumisel valitsusse jääda

Varem oli Vasakliidu valitsusse kuulumise eelduseks, et selle valitsuse ametisolemise ajal Soome NATO-ga ei liitu. Sellega on Soome kaotanud veel ühe takistuse NATO-ga ühinemise teel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Anderssoni sõnul otsustati nüüd ümber, et riik rahvusvaheliselt raskel ajal stabiilsust ei kaotaks.

"Partei juhtkonna fundamentaalne ettepanek oli, et me praeguses muutunud maailmas ei peaks sõjalist liitumist või NATO-ga ühinemist enam valitsusse kuulumise küsimuseks. Olen ise rõhutanud, et kui Eduskunna valdav enamus otsustab toetada NATO-liikmesuse taotlemist ja riigi juhid ka sel seisukohal on, pole Vasakliidul mõtet teha asjast valitsusse kuulumise küsimust. Võime tõdeda, et oleme konstruktiivsel eriarvamusel, kuid valitsusparteina valmis austama rahva enamuse ja Eduskunna enamuse tahet," ütles Andersson.