Soome ministri sõnul on NATO-ga liitumine väga tõenäoline

Otsust NATO-ga liitumiseks ei ole veel tehtud, kuid Soome astumine allianssi oleks väga loomulik vastus Venemaa sõjale Ukrainas, rääkis Tuppurainen esmaspäeval usutluses uudistekanalile CNN. Ta avaldas lootust, et kui Soome otsustab liikmestaatust taotleda, toimub tema vastuvõtmise ratifitseerimine alliansi riikide parlamentides kiirelt.

"Loomulikult me eelistaks naabrust, mis põhineks sõprusel ja koostööl. Kuid see on Venemaa, mis on ennast [senisest] julgeolekukorrast distantseerinud ja see on Venemaa, mis alustas Euroopas sõda. See on Venemaa, mis ründas Ukrainat. Inimesed näevad seda reaalsust ja [mõistavad, et] on tulnud aeg NATO-ga liitumiseks," rääkis Tuppurainen.

Neljapäeval peaks president Sauli Niinistö avalikustama oma seisukoha Soome NATO-ga ühinemise suhtes. Selle järel peaks tegema oma avaldusega Tuppuraineni erakonnakaaslane, sotsiaaldemokraadist peaminister Sanna Marin.

Soome sotsiaaldemokraatlik erakond koguneb laupäeval oma seisukoha otsustamiseks, tuginedes Marini eelnevale avaldusele.

"Kui nüüd meie riigi pea on otsustamas NATO-sse astumist, saame tugevate argumentide toel öelda, et kogu riik on selleks valmis," rääkis Tuppurainen. Ta rõhutas ka, et Venemaa ei saa Soome otsuseid dikteerida. Parim, mida Moskva saab teha, on käituda nagu täiskasvanu, lisas ta.

"Me oleme nüüd näinud, milline riik Venemaa on ja milline režiim seal valitseb. Selle liider on halastamatu diktaator," rääkis Soome minister. "Meil ei ole enam illusioone selle suhtes, milline ta on ja me teame, et ta võib alustada põlastusväärset, jõhkrat ja halastamatut sõda," lisas Tuppurainen.