Kolonel Tikerpuu: viimse veretilgani võitlevat väge on väga raske võita

Mariupolis Azovstali terasetehase hiiglaslikul territooriumil Vene vägesid tõrjuv Azovi rügement on öelnud, et nad võitlevad viimase mehe ja veretilgani ja sellist väge on keeruline alistada, ütles "Ukraina stuudios" kaitseväe peastaabi väljaõppeosakonna ülem kolonel Mati Tikerpuu.

Azovstali tehaseala kui Ukraina vägede viimast tugipunkti Mariupoli linnas kaitsvad Azovi võitlejad ütlesid pühapäeval veebi teel peetud pressikonverentsil, et kuigi Ukraina valitsus neile pole abi saatmas, on nad saanud käsu linna kaitsta ja teevad seda viimse meheni ja viimse veretilgani.

Kolonel Tikerpuu sõnul on umbes Keila linna suuruse territooriumiga Azovstali alal palju kohti, kuhu varjuda kust vaenlast üllatada.

"Kuidas nad vastu peavad – nad on moraalselt üle ründajatest, nad võitlevad oma kodumaa eest ja on endi sõnul valmis võitlema viimase veretilgani. Sellist väge on äärmiselt raske võita," lausus Tikerpuu.

Tikerpuu sõnul on teada, et ukrainlased olid valmis lahinguteks ja pikemaks konfliktiks ja seega võib eeldada, et ka Azovstali varjenditesse on varutud palju laskemoona ja varustust.

"Kuna see on kestnud mitu kuud, peaks varustus otsa hakkama saama. Ka suured varud saavad mingil hetkel otsa. Kui laskemoon saab otsa, siis on raske, siis tuleb hakata surnud vastastelt relvi ja laskemoona ära võtma ja sellega võitlema," ütles Tikerpuu.