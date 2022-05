Jahe ja tuuline kevad on mesinikud murelikuks muutnud

Vahur ja Ülle Talimaa 150 mesilaspere korjealad asuvad Pärnumaal Muti külas ja mitmel pool Harjumaal. Kuigi nende mesilased elasid talve kenasti üle ja vaher juba õitseb, siis mesilased külma ja tuulise ilma tõttu nektari korjele veel ei kipu.

"Kuna neil on hauet väga palju ja kui ilmastik lubab, siis nad lähevad, kui ilmastik lubab, ruttu-ruttu vett tooma. Ja muidugi, kui võimalus on ja temperatuur on natuke kõrgem, siis käivad vahtra otsas õietolmu toomas. Ma arvan, et nektari eritust praegu külmaga ei ole," lausus Ülle Talimaa.

"Meil on olemas suhkruveski, jahvatame suhkru tolmsuhkruks, võtame eelmise aasta mett, enda korjatud õietolmu, suira, sellest teeme taigna valmis. Nüüd on meil mesilasperedele juba kaks korda pätsid peale pandud. Ja tõenäoliselt tuleb veel kolmas kordki anda, enne kui ehk loodusest hakkab midagi tulema," ütles Vahur Talimaa.

Eestis kasvab kuni 55 000 mesilasperet. Ja kuigi huvi mesinduse vastu on viimastel aastatel kasvanud, on mesinikel tekkinud uus mure.

"Kõik sisendid praegu kallinevad, olgu see siis kütus, olgu see elekter, olgu see siis suhkur, mida tuleb talvesöödaks osta, Aga mee hind on viimastel aastatel püsinud enam-vähem samal tasemel või vaata et tükati kipub langemagi. Nii et see on natuke mesinikes tekitanud muret, et kas see elukutsena on ikka jätkusuutlik," lausus mesinike liidu juhatuse esimees Aleksander Kilk.

Kuigi abikaasad Vahur ja Ülle on jõudnud pensioniikka, nad mesiniku ametit maha panna ei kavatse. Mesilastega läbi käies nad kaitseriietust ei vaja, sest Austriast ostetud kraini mesilased on väga sõbralikud ja niisama nõelama ei kipu.

"Aga suvel, kui mul on selg haige, närvipõletik seljas, siis ma tavaliselt palun ikka abikaasal, et pane mulle siia ikka kümme nõela. Ja väga hästi aitab, võtab valu ära ja järgmisel päeval võid juba tööd teha," ütles Ülle Talimaa.