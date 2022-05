Pussy Rioti liige põgenes Moskvast toidukulleri vormiriietuses

Vene punkansambli Pussy Riot liige Maria Aljohhina ütles, et pidi Venemaalt põgenemisel maskeerima end toidukulleriks.

Vene võimud piirasid eelmise aasta septembris Aljohhina liikumisvabadust, kuna ta avaldas meelt Kremli kriitiku Aleksei Navalnõi toetuseks. Aprillis muutsid võimud tema karistuse reaalseks vanglakaristuseks.

Aljohhina kirjeldas ajalehele New York Times antud intervjuus, kuidas ta suutis tema liikumist jälgiva Moskva politsei eest kõrvale hiilida. Ta riietus toidukulleriks ja jättis telefoni maha, et võimud ei saaks teda jälitada, vahendas The Guardian.

Aljohhina sõnul viis sõber ta Valgevene piiri äärde ja nädal hiljem õnnestus tal Islandi kunstniku abiga piir ületada.

Aljohhina bändikaaslane Ljudmilla Štein jagas fotot Aljohhinast, kes oli riietatud rohelisse kullerivormi ja kandis toidu kohalevedamise seljakotti.

Šteinile määrati samuti Navalnõi protestide tõttu liikumispiirangud, kuid aprillis põgenes ta Venemaalt. Ta kasutas põgenemisel samuti kullerivormi, teatas New York Times.