Minister: Saksamaa elaks juba järgmise talve ilma Vene gaasita üle

"Kui meie gaasihoidlad on aastavahetuseks täis, kui kaks LNG-ujuvterminali, mille me liisime, on gaasivõrku ühendatud ja suudame ka oma energiatarbimist säästlikumaks muuta, suudaksime teatud ulatuses hakkama saada ka siis, kui Vene gaasitarned lõppeksid," rääkis Habeck nädalalehele WirtschaftsWoche.

Saksamaa on asunud pärast Venemaa rünnakut Ukrainale tegutsema, et vähendada oma sõltuvust Vene energiatarnetest, kuid on seni tunnistanud, et jääb Vene gaasist sõltuma kuni 2024. aastani.

Habeck rõhutas lehele, et Vene-sõltuvusest lahti saamiseks peavad kõik pingutama.

"Väiksem tarbimine on kõige alus," ütles minister ning lisas, et kui tööstus ning eratarbijad suudaksid vähendada oma gaasitarbimist kümnendiku võrra, võiks see kriisi ära hoida. Habeck hoiatas siiski, et gaasi hind tõuseb veelgi.

Saksamaa on Euroopa suurim gaasitarbija ja eelmisel aastal sai riik 55 protsenti maagaasist Venemaalt. Berliin on sattunud tugeva rahvusvahelise surve alla vähendada Venemaal energiakandjate ostmist, kuna kriitikute sõnul rahastab Moskva sellest teenitu abil oa sõda Ukrainas.

IMK uurimisinstituut teatas sel nädalal, et Vene gaasitarnete ootamatu peatumine võiks tähendada Saksamaa majandusele samasugust kukkumist nagu oli 2009. ja 2020. aastal kui mitte isegi hullemat langust.