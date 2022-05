Aas: ehk saab Eleringi LNG gaasitoru hanke järgmisel nädalal välja kuulutada

Alexela ja Infortar on juba alustanud Paldiskisse veeldatud maagaasi (LNG) ujuvterminali kai ehitamist, kuid Elering ei ole veel kuulutanud välja riigihanget gaasitoru ehitamiseks Balticconnectori ja terminali vahele. Majandus- ja taristuminister Taavi Aas loodab, et Elering jõuab selleni järgmise nädala alguses.

Taavi Aas rääkis "Esimeses stuudios", et tema hinnangul on see Eesti riigile ja maksumaksjatele kõige parem lahendus, et eraettevõtjad Alexela ja Infortar võtsid vastutuse LNG-terminali rajamise eest endale.

Seni on lahenduseta aga see, kes rendib LNG taasgaasistamise laeva. Aas selgitas, et üks praegu kõne all olev variant on endiselt koostöö Soomega. Samas ootab Soome otsuse taga see, kas laeva võiks rentida hoopis Alexela ja Infortar.

"Elering ja Soome võrguhaldur koos seda laeva otsivad. Põhiraskus on loomulikult soomlastel, sest tegelikult soomlased selle laevaga alustasid. Soomlased ei ole öelnud veel oma lõplikku sõna selle kohta, kas nad on nõus sellega, et siia mängu astub veel üks eraettevõtja või eraettevõtjad. Ma arvan, et see on umbes järgmise nädala teema, saada selgus ka selles osas, kas siis jääb see sama laev või tuleb see laev, millega on praegu tegelenud Alexela ja Infortar," rääkis minister.

Aas tõdes, et Paldiskisse rajatava kai äärde mahuks ehk isegi kaks LNG-laeva, aga gaasi vastu võtval võrgul on omad piirid ees.

Aas kinnitas, et Alexela ja Infortar on oma tööd käima lükanud, kuid Elering gaasitoru ehitusega veel alustanud pole.

"Selle projekteerimine on lõppemas ja ma väga loodan, et uue nädala alguses saab ka ehitushange väljakuulutatud," sõnas minister. Kui hanke tulemused teada, peaks Aasa sõnul algama kohe ka toru ehitus.

Toetused tulevad ilmselt ka järgmisel talvel

Taavi Aas rääkis saates, et energia hinnad on kõrged ilmselt ka järgmisel talvel ning valitsus alustab siis taas ka toetusmeetmetega.

"Ma arvan, et järgmisel talvel tulevad täpselt samasugused energiahindade kompensatsioonid nagu olid sellel talvel. Gaasi puhul alates 60 eurost ju riik kompenseeris. Täna on gaasi hind umbes 100 eurot ja ausalt öeldes väga palju lootust ei ole, et see sealt järgmiseks talveks alla tuleks. Nii et tõenäoliselt need kompensatsioonid ootavad ka järgmisel aastal," selgitas ta.

Aasa sõnul esitas ta arvutused kompensatsiooni kohta ka neljapäeva öösel riigikogu heakskiidu saanud lisaeelarvesse, kuid need selles ei kajastu.

"Aga ma ei näe võimalust, et valitsus ei arvestaks sellega, et Eesti rahvas tahab ka selle talve üle elada," ütles ta.

"Ma oleks eelistanud, et signaal kompensatsiooni kohta oleks olnud juba lisaeelarves," sõnas minister.