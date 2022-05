ERR Soomes: eksperdid peavad NATO-sse astumise taotlemist sisuliselt otsustatuks

Soome välispoliitika ekspertide hinnangul võib Soome NATO-sse astumise taotluse esitamist nüüd sisuliselt otsustatuks pidada, edasised sammud on vaid formaalsus. Siiski ei saa formaalset protseduurigi ebaoluliseks pidada, vaid see on demokraatlikus ühiskonnas väga vajalik.

Peaminister Sanna Marin ennetas neljapäeval president Sauli Niinistö avaldusega ühinedes oma partei, Soome sotsiaaldemokraatide ametlikku seisukohavõttu, mis öeldakse välja laupäeval. Teada aga on, et ka Sotsiaaldemokraatlik Partei kaldub NATO-ga liitumist pooldama.

Eduskunnas hakatakse NATO-ga liitumist arutama esmaspäeval ning parlamentaarne protsess võib kõige kauem kesta kolmapäevani.

"See protsess ja see, et seda järgitakse ka Eduskunnas, on tähtis, et loodaks Soome uus julgeolekupoliitiline konsensus, kuhu kuulub ka NATO-liikmesus. Ehkki need on formaalsused, on need tähtsad, et ükski partei ei saaks tulevikus öelda, et meid ei kuulatud," rääkis Soome Välispoliitika Instituudi juhtivteadur Charly Salonius-Pasternak.

Ennustuste kohaselt on Eduskunnas ainult kuni 13 liiget, kes on NATO liikmesuse vastu. Seega võib öelda, et Soome on sisuliselt oma liitumistaotluse juba esitanud.

"Aga on hea, et on ka vastaseid, demokraatia seisukohalt. See oleks hirmus, kui oleks 200 rahvaesindajat, kes on alati ühte meelt," sõnas Salonius-Pasternak.

"Väike osa soomlastest jääb NATO-liikmesuse vastu olema ilmselt lõpuni välja, kuid see on tõesti väike vähemus. Ühe ööga, kui Venemaa ründas Ukrainat, muutus soomlaste seisukoht märgatavalt NATO-sõbralikuks ja viimaste arvamusküsitluste kohaselt on umbes kolm neljandikku soomlastest selgelt NATO poolt," ütles MTV uudiste poliitikatoimetaja Vesa Kallionpää.

Soomlaste hirmu Venemaa agressiivse tegevuse ees ajal, mil Soome on liitumistaotluse esitanud, aga organisatsiooni teda veel vastu võetud pole, aitas oluliselt leevendada Ühendkuningriigi peaministri Boris Johnsoni kolmapäevane Soome-visiit, mille käigus võeti vastu ka kahe riigi julgeolekukoostöö deklaratsioon.

Eksperdid usuvad, et deklaratsioon ei jää ainult deklaratsiooniks, vaid Soomet tõepoolest ei jäeta üksi Venemaa vastu. Samuti võib loota, et samalaadseid ühisavaldusi tahavad Soomega teha teisedki riigid.

"Peaminister Johnsoni ja Suurbritannia tõsiseltvõetavus oleneb nüüd sellest, et kui midagi juhtub, siis Soomet ja Rootsit ka tõepoolest toetatakse. Ise usun, et nõnda ka tehakse," ütles Salonius-Pasternak.

"Seda on raske öelda, aga paljud NATO riigid ja ka NATO peasekretär on juba sõnades mõista andnud, et kui Soome ja Rootsi liikmesust taotlevad, siis neid ka toetatakse," rääkis Kallionpää.

"Võib-olla Eestiski poliitiline juhtkond otsustab, et sümboolselt on õige öelda, et praeguses olukorras Eesti tuleb ja toetab," ütles Salonius-Pasternak.

Ekspertide hinnangul otsustavad NATO riigid Soome liitumise hiljemalt selle aasta lõpuks, kõige varem võib otsust oodata juba augusti lõpus.