Eesti saab toetada Soomet NATO-sse astumiseni oma kogemuste jagamisega

Soome ja Rootsi on riigid, mis panustavad NATO-sse kui organisatsiooni oma kaitse- ja koostöövõimega ning Läänemere julgeolekusse. Julgeolekuanalüütikud ütlevad, et viimased NATO-ga liitujad Ida-Euroopast on ise pigem julgeoleku tarbijad, samal ajal kui Soome ja Rootsi on julgeolekusse panustajad.

Peaminister Kaja Kallase sõnul saaks Eesti toetada Soomet teel NATO-sse oma kogemuste jagamisega.

"Nii Soomes kui ka Rootsis on väga palju hirme selle aja osas, mis jääb liitumisavalduse ja liitumise vahele. Meie oleme saanud ka anda nii soomlastele kui ka rootslastele kinnitusi, et tõenäolised ohud, mis võivad peituda, on kübersfääris. Kui meie saime nendega hakkama, siis saavad ka soomlased ja rootslased," rääkis Kallas.

NATO idapiiril asuva riigina on Eestil võimalus ka teha selgitustööd nende liitlaste hulgas, kel on kõhklusi Soome ja Rootsi liitumise osas.

"Me saame küll diplomaatilisi kanaleid kasutada ja küsida, mis on Türgi mured ja neid muresid maha võtta. Seda saavad teha kõik liitlased. Ilmselt on Türgil vaja rohkem aega neid asju läbi mõelda. Meie oleme teises olukorras ja selle peale juba pikalt mõelnud," ütles Kallas.

"Esimene võimalus on minul juba kindlasti Türgi kaitseministriga, oma NATO kolleegiga suhelda silmast silma. Kindlasti neid vestlusi tuleb teha ja tuleb nii Soomet kui Rootsit toetada," rääkis kaitseminister Kalle Laanet.

Eesti on valmis pakkuma põhjanaabritele vajadusel ka sõjalist abi, kuigi Eesti kaal võrreldes USA ja Suurbritannia panusega pole võrreldav, ütles Kallas.