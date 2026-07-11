Venemaa inforünnakute sagenemise taga võivad olla lähenevad valimised

Viimasel ajal on sagenenud Venemaa inforünnakud NATO idatiiva riikide vastu ning julgeolekuekspert Meelis Oidsalu sõnul võivad selle taga olla vähemasti Eestis ja Lätis lähenevad parlamendivalimised.

Viimasel ajal on kasvanud Venemaa inforünnakud Balti riikide, samuti ka Soome ja Poola vastu, ütles välisminister Margus Tsahkna. Eestile heidetakse ette seda, et Eesti olevat justkui lubanud Ukrainal oma õhuruumi droonirünnakuteks Venemaa vastu.

"Mitte ainult meedias, vaid ka Venemaa poolt ka diplomaatilistes kanalites - tahavad näidata, et näete, Balti riigid tõmbavad NATO sõtta Venemaa vastu. Aga see on järjekordne katse tekitada segadust," lausus Tsahkna.

Julgeolekuekspert Meelis Oidsalu leidis, et Venemaa planeerib inforünnakuid ja nende intensiivsust vaadates valimiste toimumise aega.

"Lätis ja Eestis, mis on vist NATO kõige suurema vene elanikkonnaga riigid suhtarvult, tulevad parlamendivalimised. Üsna ennustatavalt üritatakse siis sihtmärki valida ka valimistsükli järgi. Eesti ja Venemaa vahel on palju vaidlusaluseid asju kaasa arvatud vene õigeusu kiriku teema," ütles Oidsalu.

Oidsalu sõnul võib Venemaa üritada usaldamatust kütta ka nende eestlaste seas, kes võõrandunud valitsusest. Julgeolekuekspert Rainer Saks lisas, et infosõda võimendab Venemaa keeruline olukord sõjas. Tema sõnul tegeleb Venemaa mitte ainult Balti riikide vaid kogu Euroopa heidutusega, millel on kaks eesmärki.

"Et Euroopa ja USA suhted oleksid võimalikult halvad ja teine siis, et Euroopa sees oleks võimalikult vähe konsensust Ukraina toetamisel, et ikkagi seda Ukraina toetamise protsessi lõhkuda. Sõjalise agressiooni ohtu ma küll praegu ei Balti riikide suhtes ega Euroopa suhtes laiemalt küll Venemaa poolelt ei näe," sõnas Saks.

Välisminister lisas, et Putinil pole võimekust sõda alustada.

"Aga provokatsioonid võivad päevakorrale tulla, see on tavaline lugu."

Oidsalu sõnul võivad provokatsioonid aga olla üllatuslikud

"On uudislik šokk, mis tekitatakse mingil muul moel sigatsedes. Otsitakse ilmselt selliseid lükkeid veel Aga me oleme eelmise aastaga nii ära karastatud, et meie jõustruktuure millegagi enam väga ei üllata enam."