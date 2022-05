Erdogan ei toeta Rootsi ja Soome liitumist NATO-ga

Erdogani sõnul ei taha Türgi teha "sama viga", kui Kreeka liitus NATO-ga. Kreekal ja Türgil on palju poliitilisi erimeelsusi.

Erdogani väitel tegutsevad Põhjamaades terroristlikud organisatsioonid. Erdogani sõnul tegutseb Rootsis kurdide organisatsioon PKK, mis Türgi hinnangul on terroristlik organisatsioon.

"PKK pesitseb Rootsis ja Hollandis ning on isegi nende riikide parlamentides," ütles Erdogan. Soomet siis Erdogan otseselt ei maininud.

Soome Välispoliitika Instituudi Türgi eksperdi Toni Alaranta sõnul pole Erdogani avaldus ootamatu. Alaranta sõnul tahab Erdogan selle avaldusega teenida plusspunkte nii sise-ja välispoliitikas.

"Ma arvan, et Erdogan tõlgendab seda olukorda nii, et ta saab nüüd nõuda vastuteenet uute NATO riikide vastuvõtmise suhtes. See nõue pole suunatud mitte ainult Soomele ja Rootsile, vaid ka suurtele NATO liikmesriikidele, nagu USA-le, Prantsusmaale ja Saksamaale," hindas Alaranta.

Alaranta ei usu, et Türgi proovib päriselt Soome liitumist NATO-ga takistada. Alaranta hinnangul proovib Erdogan seda küsimust ära kasutada ka sisepoliitilises võitluses.

"Ta saab näidata kodupublikule, et saab öelda läänele seda, mida soovib," ütles Alaranta.

Rootsis on suur kurdi diasporaa. Kurdi päritolu Rootsi kodanike hulgas on praegu kuus parlamendiliiget. Türgi võimud pole esitanud tõendeid väidete kohta, et nendel parlamendiliikmetel on sidemeid PKK või sarnaste rühmitustega, vahendas The Guardian.

Soome president ja peaminister teatasid neljapäeval tehtud ühisavalduses, et soovivad Soome astumist NATO-sse. Avaldus pälvis kogu maailmas palju tähelepanu, paljud NATO riigid avaldasid Soomele toetust.