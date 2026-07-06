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Türgi võimud vahistavad enne NATO kohtumist ajakirjanikke ja Erdogani pilkajaid

Välismaa
Türgi politsei patrullimas enne NATO tippkohtumist
Türgi politsei patrullimas enne NATO tippkohtumist Autor/allikas: SCANPIX/AFP/ADEM ALTAN
Välismaa

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Türgi võimud pidasid enne NATO tippkohtumist kinni kaks ajakirjanikku ja kümneid opositsiooniaktiviste. Võimud vahistasid ka koomiku, kes on tuntud Türgi presidendi pilkamise poolest.

Võimud vahistasid möödunud reedel 32-aastase koomiku Deniz Göktaşi, kes nimetas oma viimase esinemise käigus Recep Tayyip Erdogani diktaatoriks. Göktaş on varem teinud nalja nii Türgi võimude, opositsiooni kui ka religiooni teemal, vahendas Financial Times.

Viimased kinnipidamised on osa Türgi ametivõimude julgeolekuoperatsioonist enne 7.–8. juulil toimuvat NATO tippkohtumist. Kriitikud leiavad, et viimane operatsioon on osa president Erdogani valitsuse laiemast püüdest lämmatada riigis eriarvamusi.

Mullu märtsis saatis Türgi kohus Istanbuli linnapea Ekrem İmamoğlu vangi. Erdogani rivaal mõisteti koos kümnete kaastöötajate ja munitsipaalametnikega kohtueelsesse vangistusse, süüdistatuna kuritegeliku organisatsiooni juhtimises, altkäemaksu andmises, seaduste eiramises ja korruptsioonis. 

Göktaşi vahistamine on tekitanud Türgis laialdast pahameelt ning temast on saanud paljude jaoks sõnavabaduse sümbol. 

Istanbuli prokuratuur teatas, et Göktaş peeti kinni pärast seda, kui tema etteaste kohta laekus avalikkuselt 185 kaebust. Türgis on presidendi solvamine kriminaalkorras karistatav ning selle eest võib määrata kuni nelja-aastase vanglakaristuse.

Göktaşi toetajad kogunesid kohtumaja ette meelt avaldama ning Erdoğani kriitikud tõmbavad juhtunuga seoses paralleele ajalooliste sündmustega.

Opositsioonipoliitik Namık Tan märkis, et juhtum meenutab talle sultan Abdul Hamid II tegevust. Aastatel 1876–1909 Osmanite impeeriumi valitsenud sultan Abdul Hamid II oli oma välimuse suhtes paranoiline ning keelas ühe näidendi lavastamise, sest selle peategelasel oli tema hinnangul liiga suur nina.

"Nüüd, mil Göktaş on vahistatud, saame NATO tippkohtumist rahulikult pidada," ironiseeris Tan sotsiaalmeedias

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: FT

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