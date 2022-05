Aktsiaturgudel on tekkimas uued lemmikud

Aktsiaturud on üle maailma languses ja ekspertide hinnangul võib see langus ka jätkuda. Varem head tootlust näidanud tehnoloogiasektor on uues keskkonnas asendumas teiste lemmikutega.

Kasvava tarnemurede, inflatsiooni ja intressimäärade tõusude tuules on ülemaailmsed aktsiaturud pöördunud langusesse. Ka Eestis on viimased aktsiate esmaemissioonid läbi kukkunud.

"Ipodroomi aeg on läbi, seda võin üsna kindlasti öelda. Kui ettevõte soovib täna raha kaasata ja kui ta soovib seda võlakirjaturul kaasata, siis intressimäärad on tõusnud ja tõusevad veelgi. Ja kui keegi ettevõtjatest soovib aktsiate esmaemissiooni teha, siis see tuleb väga hoolikalt läbi kaaluda," kommenteeris olukorda Redgate Capital partner Aare Tammemäe.

Turgude langus ei tähenda, et ei oleks kohti, kuhu võiks raha paigutada. Suvaliste asjade ostmine ei tähenda lihtsalt kindlat kasumit, nagu aasta tagasi paljude jaoks oli.

"Tundus nii, et iga loteriipilet võidab. Täna, kus rahapoliitika on karmistumas, siis kindlasti osa pileteid enam ei osutu võidupiletiteks," ütles Avaron Asset Management investeeringute juht Peter Priisalm.

See ei tähenda, et kuhugi enam investeerida ei oleks, vaid et maailm on muutunud. Uues keskkonnas võivad eelnevalt head tootlust näidanud tehnoloogiaktsiad oluliselt vähem atraktiivseks osutuda.

"Eelmises tsüklis oli tõusu keskmes suuresti tehnoloogiasektor. Kõik, mis oli kasvule orienteeritud. Need väärtpaberid ja aktsiad said väga hea ja kõrge hinnalipiku," rääkis LHV privaatpanganduse portfellihaldur Mikk Taras.

"Nüüd, kus me näeme nominaalset kasvu laiemalt majanduses, siis me ei ole enam nii kinni selles, et kõik, mis vähegi kasvab, me peame selle eest maksma väga kõrget hinda. On läinud hinda ka vana majandus. Tööstused, energiaettevõtted ja see on ka koht, kuhu ettevaatavalt vaadata."

Siiski on ekspertide hinnangul pigem tõenäoline, et langus jätkub ja põhi ei ole veel saavutatud.

"Ma arvan, et tõenäosus, et turgude langus jätkub, on suurem kui see, et ta nüüd väga kiiresti tõusma hakkab. Põhjus on see, et minu arvates tänaseks ei ole algaja jaeinvestor veel turgude osas alla andnud. Tavaliselt turu põhjad juhtuvad siis, kui algajad investorid loobuvad oma varadest," prognoosis Priisalm.

"Praegu nad on pigem sellises meelestatuses, et ootan, kuni mu ostetud positsioon jälle kasumisse jõuab ja siis müün maha, aga selline usul põhinev strateegia ei too alati kõige paremaid tulemusi."