Türgi esitas oma nõudmised Soomele ja Rootsile

Cavusoglu ütles Berliinis peale NATO välisministrite kohtumist ajakirjanikele, et Türgi ei ähvarda kedagi ega kasuta oma mõjujõudu millegagi kauplemiseks, vaid tahab tähelepanu juhtida eelkõige Rootsi toetusele Kurdide Tööparteile (PKK), mis Türgi hinnangul on terroristlik organisatsioon.

Lisaks PKK toetamise lõpetamisele peaksid nii Rootsi kui ka Soome andma Türgile selged julgeolekugarantiid ning lõpetama Türgile kehtestatud ekspordikeelud, lausus Cavusoglu.

Soome president Sauli Niinistö ütles pühapäeval, et teda ajas segadusse Türgi presidendi Recep Tayyip Erdogani öeldu, et ta ei suhtu Soome ja Rootsi alliansiga liitumisse positiivselt, süüdistades mõlemat riiki kurdi terroristlike organisatsioonide toetamises.

Niinistö sõnul suhtles ta Erdoganiga kuu aega tagasi ning Türgi president võttis ise teema üles ning ütles, et suhtub Soome liitumisse positiivselt.

"Ma tänasin teda ja ta oli väga meelitatud. Seega te saate aru, et ma olen nüüd veidi segaduses. Kaks päeva tagasi kuuldu oli erinev, eile jälle Türgi teatas, et nad on meie liitumise suhtes avatud, kuid nüüd on jälle pöördutud negatiivseks," lausus Niinistö.

Soome presidendi sõnul on vaja Türgilt kindlat vastust ning ta on valmis Erdoganiga Türgi tõstatatud probleemidest rääkima.

NATO asepeasekretär Mircea Geoana ütles pühapäeval, et ta on kindel, et Türgi muredest räägitakse ning leitakse kõiki rahuldav lahendus.

"Ma olen kindel, et kui need riigid (Soome ja Rootsi – toim.) otsustavad taotleda NATO-ga liitumist, siis me saame nad vastu võtta ja leida konsensusele jõudmiseks vajalikud tingimused," lausus Geoana.

Soome ja Rootsi võimaliku liitumise NATO-ga peavad heaks kiitma kõik 30 NATO liikmesriiki.