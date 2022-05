Soome ja Rootsi esitavad NATO-sse astumise taotluse koos kolmapäeval

Andersson andis pressikonverentsi Stockholmis koos Soome presidendi Sauli Niinistöga, vahendas Yle.

"Meie riigi julgeolekule on parim, et me saame esitada NATO-sse astumise taotluse koos. Me seisame demokraatia ja vabaduste eest. Me teeme iseenda otsuseid, kuid mul on hea meel, et me tegime sama otsuse," rääkis Andersson.

"NATO tugevdan Rootsi ja Läänemere julgeolekut. Soome ja Rootsi on üksmeelel, et me liigume käsikäes edasi. Homme me esitame koos NATO-sse astumise taotlused," ütles Rootsi peaminister.

Niinistö tunnustas Soome erakondi sel kevadel solidaarsuse näitamise eest. Ta ütles, et ajalooliste otsuste tegemisel on tähtis, et igaüks saab neis osaleda ning saab vastused oma küsimustele.

"Demokraatia on võitnud," sõnas Niinistö.

Niinistö sõnul tõukasid Soome ja Rootsi otsust tagant Venemaa liidri Vladimir Putini nõudmised, et need riigid ei tohiks NATO-sse astuda. "See pani mind mõtlema sõjalisele liidule."

Niinistö sõnul mõtles ta varem, kas Venemaa võib astuda karme vastusamme Soome otsuse peale. Praegu tema hinnangul nii ei paista, kuid olukord võib muutuda.

Andersson ja Niinistö kohtuvad neljapäeval Washingtonis koos ka USA presidendi Joe Bideniga. Anderssoni sõnul võib kohtumisel arutlusele tulla ka Türgi seisukoht Soome ja Rootsi liitumisele. Türgi president Recep Tayyip Erdogan on öelnud, et riik ei toeta nende kahe NATO-sse astumist.