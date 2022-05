Stoltenberg: eriarvamused pole NATO-s ebaharilikud

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles neljapäeval, et eriarvamused alliansi liikmete seas ei ole haruldased. Stoltenberg viitas Türgi tõrksusele toetada Rootsi ja Soome soovi kaitseliitu astuda.

"See ei ole ebaharilik, et NATO-s on suurtes otsustes eriarvamused," ütles Stoltenberg.

"Meil on NATO-s palju kogemusi sellega, et kui on eriarvamusi, siis istuda maha ja otsida lahendusi," rääkis ta.

Stoltenbergi sõnul on NATO esindajad Soome, Rootsi ja Türgiga tihedas ühenduses. "Me tegeleme Türgi muredega," lisas ta.