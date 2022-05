Töötukassa: enim töötuid on lihttööliste ja teenindajate seas

Töötus on Eestis aasta võrdluses vähenenud, kuid eelmise aasta lõpuga võrreldes kasvanud. Töötukassa andmeil on enim töötuid lihttööliste ja teenindajate hulgas.

Tänavu esimeses kvartalis oli Eestis töötuid 39 600, mis on 9200 inimese võrra vähem kui aasta tagasi samal ajal, kuid võrreldes eelmise aasta viimase kvartaliga on töötute arv 3300 inimese võrra kasvanud.

Ka töötukassa andmed näitavad, et registreeritud töötute arv on tänavu esimeses kvartalis natuke kasvanud. Jaanuaris oli töötuid üle 44 000, kvartali lõpus üle 46 000. Arvepidamise erinevuse tõttu on numbrid teistsugused, kuid sarnaselt statistikametile näitavad ka töötukassa andmed, et eelmise aasta esimeses kvartalis oli töötus palju suurem.

"Kui sõjapõgenikke ei oleks lisandunud, siis ilmselt oleks töötus olnud ka pigem langustrendis. Selles mõttes ütleks, et ta on üsna stabiilne, mõõduka kasvuga. Eelmise aasta samal ajal oli töötuid 55 000 ehk palju rohkem ja see oli ühtlasi ka Covidi kriisis kõige suurema töötute arvuga periood," rääkis töötukassa osakonnajuhataja Katrin Liivamets.

Kõige enam töötuid on lihttööliste ja teenindajate hulgas.

"Kõige rohkem on töötuid nendes sektorites, kus tavapäraselt ikka hästi palju inimesi töötab ehk klienditeenindus ja kaubandus. Aga on ka haldusabi tegevust, puhastusteenindus," ütles Liivamets.

Vabu töökohti on kõige rohkem tegelikult samades valdkondades. Poekett Maxima võtaks praegu tööle näiteks 180 inimest.

"Meil oleks muidugi vaja meestööjõudu, aga meestööjõudu on paraku vähem saada kui naistööjõudu. Võtaksime kassapidajad, võtaksime tootmistöötajaid, öiseid inverteerijaid, transporttöölisi," loetles Maxima Eesti personalijuht Lea Kimber.

Maxima kuulutas sõja alguses, et võtab tööle 300 Ukraina sõjapõgenikku.

"Kandidaate on märstist alates umbes 670 ja eks on teisigi tööpakkujaid. Ukrainlased samamoodi valivad endale soodsamad tingimused. Me oleme tänseks palganud 147 ukrainlast üle Eesti," ütles Kimber.

Liivametsa sõnul on töö leidnud veerand töötukassa poole pöördunud ukrainlastest.

"Kokku on meie kaudu tööle asunud umbes 1500 Ukraina sõjapõgenikku. Üldiselt neid on meie juures registeeritud olnud 6100. /.../ Ikkagi inimesed pigem praegu näevad oma siinolemist ajutisena ja tahavad leida lihtsalt mingi töö, mis annaks neile sissetuleku," rääkis Liivamets.

Tööhõive on kriisi ajal kasvanud, tõdes Liivamets. Tema sõnul tööpuudus suureneb siis, kui sõja või täiendavate piirangute tõttu on ettevõtted sunnitud uksi sulgema.