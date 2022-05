Vändra gümnaasiumi lapsed olid parimad heliuurijad

Lapsed kandsid esmaspäeval Tartus konkursi žüriile ette, mida nad "Heliseva müra" teadusprojektis teada said. Teema polnud enda valida, see oli kõikidele ühesugune. Üldse aga toimub selline konkurss juba kaheksandat aastat.

Vändras võeti osalema need lapsed, kes käivad näiteringis, sest neil on esinemisjulgust.

"See huvitas mind nii väga, ma tahtsingi alati hullu teadlast näha heli uurimises ja teadusasju teha. /.../ Heli tundub nagu müra. Aga heli on teistsugune. Heli on ilus hääl, aga müra on kole hääl," rääkis Ronaldo Pitsner.

Lapsed mõõtsid heli tugevust kodus ja koolis.

"(Kodus oli kõige valjem) kohvimasina heli. Ja kõige nõrgem heli oli kassi nurrumine. Koolis oli kõige tugevam heli rääkimine ja kõige nõrgem oli pingpongipalli põrgatamine," kirjeldas Lukas Nikolajev.

Mõõdeti isegi heli kiirust. "Me tegime starteriga niimoodi, et üks pani starterist paugu ja teine kuulas 100 meetri vahemaa peal ja kui kuulis, siis tõstis lipu üles. /.../ Aega läks ainult üks sekund," rääkis Hugo Argel.

Lastel jäid uuringust meelde erinevad asjad. "Et neid hääli, mis meie ei kuule, kuulevad delfiinid," ütles Kadi Pärnoja.

Klassijuhataja Riina Kirkmann on tahtnud sellest teadusprojektide võistlusest osa võtta algusest peale. Nüüd sai see tehtud.

"Žürii valis välja parimad tööd ja nad kutsuti finaalüritusele ja seda tööd pidi ka kaitsma. Ja nii läks, et me saime esimese koha. See oli tõesti suur üllatus, et tulime, nägime ja võitsime," rääkis Kirkmann.