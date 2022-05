Pingipäev kutsus inimesed tänavaile aega veetma

Enam kui 30 kohas Tallinnas ning veel mitmes Eesti linnas toodi kodudest tänavatele pingid või toolid-lauad, et veeta linnaruumis mõnusasti aega. Mõni aasta tagasi Hollandist Eestisse jõudnud pingipäeva mõte on tuua inimesi rohkem tänavatele aega veetma ja naabrite seltskonda nautima.

Kõige varasemad linnaruumi nautijad alustasid juba hommikul - vanalinnas Vene tänaval maletasid tänavanaabrid Kristjan ja Kiur.

"Sellist vaba aja veetmist ja just sellist päevast sotsialiseerumist võiks rohkem olla. Ma arvan, et pigem on inimeste peas takistused. Eks võimalusi ikka leiab, kui tahta," rääkis Kiur Lootus.

"Ma arvan, et vanalinn vähemalt on väga inimsõbralik - siin on õueala ja lapsed mängivad väljas ja kõik elu on ilma autota. Selles mõttes ma arvan, et pigem ikkagi päris tihti ma kohtan inimesi väljas," ütles Kristjan Korjus.

Pühapäeval maletasid naabrimehed omavahel, möödujad vaatasid küll huvitatult, kuid kampa ei löönud.

"Pingipäev on selline tore päev, kus me lihtsalt kutsume inimesi tegema tänaval selliseid tegevusi, mida sa muidu teed kodus toas. Selleks, et saaks ka nautida linnaelu, linnamelu ja võib-olla paremini tuttavaks saada nende inimestega, kes sinuga sama tänava peal elavad või seda linnaruumi sinuga jagavad," selgitas MTÜ Elav Tänav kaasasutaja Ave Habakuk.

Eestis pole tavapärane, et linnamajade ette luuakse ruum, kus saab naabrite või möödujatega mõnusalt aega veeta.

"Pingipäev on alguse saanud Amsterdamis, kus neil on väga tugev selline kultuur. Pingid ongi tänavaruumis ja inimesed käivadki seal näiteks õhtuti teed joomas, ajalehte lugemas ja naabritega juttu rääkimas. Umbes 2015. - 2016. aastal Hollandis seda esimest korda peeti. Eestisse jõudis see 2017. aastal, kui Tartus peeti esimest korda pingipäeva Hollandi eeskujul," rääkis Habakuk.

Nõmme teel korraldatud pingipäeval lubati tänavale joonistada, puhuda seebimulle ja lugeda. Programm oli laste koostatud ning täienes jooksvalt koos uute ideedega.

Pingid ootasid linnaruumi nautijaid ka Tartus, Haapsalus, Pärnus ja Oisus. Pingipäeva vedas mõnusa linnaruumi eest seisev MTÜ Elav Tänav.