Sillamäe linnatuumiku hooned tahetakse muinsuskaitse alla võtta

Muinsuskaitse alla võetav Sillamäe linnatuumik ja haldushoonete ansambel hõlmab linnast üpris väikese osa, tõdes muinsuskaitseameti ehituspärandi nõunik Anita Staub. "Planeeritavale muinsuskaitsealale jääb umbkaudu 159 hoonet, mis Sillamäe mastaabis pole väga suur ala," ütles Staub.

Sillamäe on arhitektuuriekspertide tähelepanu pälvinud sellega, et seal asub lähiregiooni kõige terviklikumalt ehitatud ja säilinud neoklassitsistlik ansambel – Sillamäe linnasüda. "Seda võib leida ka teistest Eesti linnadest, näiteks Tallinnas on neoklassitsistlikke hoonestusansambleid mitmes eri linnajaos, aga Sillamäe eristub sellega, et neoklassitsistlik on just linnasüda," rääkis Staub.

Sillamäe linnatuumiku muinsuskaitsealaks tunnistamise ettepanek tuli tegelikult juba kümme aastat tagasi, kui dokumenteeriti 20. sajandi kultuuriobjekte. Väliseksperdid leidsid, et Sillamäe linnasüda on unikaalne ja peaks olema kindlasti kaitse all. Praeguseks valmis saadud Sillamäe linnasüdame muinsuskaitse alla võtmise akti kaitsekorra eelnõu on kuni 30. juunini avalikul väljapanekul.

Muinsuskaitseala toob piirkonnale kaasa nii kohalikku omavalitsust kui ka omanikke puudutavaid nõuded ja kitsendusi. "See tähendab, et kõiki tegevusi tuleb edaspidi hakata muinsuskaitse ametiga kooskõlastama, näiteks ei tohi rõdusid kinni ehitada või fassaadikaunistusi maha lõhkuda. Edaspidi tuleb enne ehitustöid taotleda muinsuskaitse eritingimusi. Kindlasti ei tähenda see aga, et tegemist on ehituskeelu vööndiga. Me just taotleme kasutust, sest see aitab kaasa ehitise säilimisele," rääkis Staub. Riik pakub vastu spetsialiste muinsuskaitseala hoidmisel ja samuti rahalisi riiklikke toetusi.

Kui teiste muinsuskaitsealade puhul on olnud vajalik ka väärtuslike interjööride kaitsmine, siis Sillamäe puhul on kõige olulisem linnaruumi hoonete ja nende välisilme hoidmine. "Sillamäel kaitstakse interjööre vaid kahes väärtuslikuma interjööriga majas," märkis Staub.

Kaitsekorra eelnõuga saab tutvuda muinsuskaitseameti veebilehel, eelneval kokkuleppel ameti Jõhvi kontoris või Sillamäe linnavalitsuses. "Ootame, et inimesed annaks teada, mida nad sellest mõttest arvavad. Julgustame inimesi oma ettepanekuid ja arvamusi esitama, sest arutame need läbi ja vajadusel neid ka arvestame," sõnas Staub. Kogu protsess on tema sõnul alles algusjärgus, sest eelnõuga tuleb pärast arutelusid veel tööd teha. Lõplikult otsustab muinsuskaitse alla võtmise valitsuses valdkonna eest vastutav minister.