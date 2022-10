Riik loobus Sillamäe südalinna muinsuskaitse alla võtmisest

Sillamäe kesklinna majad ja pargid ning puiesteed rajati eelmise sajandi keskel neoklassitsistlikus stiilis. Muinsuskaitse soovis kaitse alla võtta kogu piirkonna enam kui 150 rajatisega.

Plaanide kohaselt oleks tulnud Sillamäe kaitsekord kehtestada juba eelmisel aastal. Protsess hakkas venima ja praeguseks on see raugenud, kusjuures ära jäeti ka sel sügisel toimuma pidanud rahvaarutelu. Muinsuskaitseameti juht Liisa Pakosta põhjendas teema kalevi alla panemist ameti alarahastamisega, aga ka sellega, et osa majaomanikke oli piirangute vastu.

"Avalikustamine oli ära ja selle käigus tuli päris palju vaideid või vastuväiteid, et omandipiiranguid selles ulatuses ei peaks ikka seal olema. Et omanikud peaks saama vabamalt oma majades elada ning neid vajaduse korral soojustada või midagi muud sarnast teha," ütles Pakosta. "Nüüd ongi käes aeg, mil tuleb väga tõsiselt otsa vaadata nendele vastulausetele, ja see võtab aega. Ja võibolla on hoopis mõistlikum teha selline lahendus, kus kohalik omavalitsus ikkagi teeb sinna miljööväärtusliku ala. Sellisel juhul oleks olukord palju paindlikum ja kohaliku omavalitsuse käes. Ning piltlikult öeldes ei peaks iga maja nüansse vabariigi valitsus otsustama," lisas ta.

Nii on ringiga tagasi, sest piirkonna miljööväärtuslikuks alaks tegemise plaan oli Sillamäe linnavalitsusel ka kümmekond aastat tagasi ehk enne seda, kui riik protsessi juhtimise enda peale võttis. Linnale tähendaks riiklik kaitse suuremat tuge.

Sillamäe linnapea Tõnis Kalberg ütles, et kui kaitse toimub riiklikul tasemel, siis teeb riik ka järelevalvet ja on võimalik saada riigilt tuge nõustamises. "Muinsuskaitsealadele on ette nähtud toetus ning siis oleks võimalik riigilt ka toetust saada. Meie jaoks on tähtis, et oleks kokku lepitud planeerimise-ehituse nõuded ja nüüd on kaks võimalust: kas need nõuded kehtestatakse riiklikul tasemel või kohalikul tasemel. Ehk meie jaoks ongi oluline see, et kui riik selle menetlusega edasi ei lähe, siis jääb see otsustusõigus kohalikule tasandile," ütles Kalberg.

Praegu on Sillamäel muinsuskaitse all kaks hoonet: hiljuti renoveeritud kultuurimaja ja kino Rodina, mis on suletud.