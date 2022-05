Norra rahvusringhääling lõpetab uudiste postitamise Facebooki

"Auditooriumiga dialoog on meie jaoks liiga oluline, et jätta see Facebooki algoritmide hooleks," ütles NRK uudistetoimetaja Espen Olsen Langfeldt väljaandele Morgenbladet.

Ta lisas, et NRK vähendab järsult ka oma teiste Facebooki kontode arvu. See on seotud Norra rahvusringhäälingu pikaajalise strateegiaga, mille eesmärk on viia suhtlus auditooriumiga teistele platvormidele.

"Näeme, et Facebooki kaudu loodud avalikul dialoogil on piiratud väärtus. Võib esitada küsimuse, mida need [postituste all olevad] kommentaarid Norra ühiskonnale üldse positiivset kaasa toovad," lisas ta.

Osa seni "NRK Nyheter" Facebooki kontol avaldatud uudistest hakkavad ilmuma NRK üldkontol, kuid nende kogus võrreldes praegusega väheneb oluliselt. Praegu on "NRK Nyheter" lehel 520 327 jälgijat, mis teeb sellest riigi suurima uudistekonto.

Otsusele uudiste edastamine lõpetada aitas kaasa ka see, et kommentaarivälja modereerimine on olnud väga ressursimahukas. Langfeldti sõnul ei ole võimalik kommentaare eelmodereerida, mistõttu kasutatakse ressursse edaspidi muudel platvormidel avalikkusega suhtlemiseks.

Kas NRK loobub ühel päeval üldse Facebookist, seda ei soovinud Langfeldt veel öelda. Ta lisas, et praeguse otsuse taga on soov olla oma loodud sisu toimetuslik haldaja, mitte jätta seda Facebooki algoritmide hooleks.