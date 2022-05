Viga saanud sõdurid saavad 2,8 miljoni euro ulatuses proteese ja abivahendeid

2014. aastal tagasi loodi Ida-Tallinna keskhaigla amputatsioonijärgne taastusravikeskus. USA abil ja kaasrahastamisel tekkis esimest korda võimalus sõduritel taastusravi ja proteese saada mitte enam Suurbritannias, vaid Eestis.

Ka nüüd väljakuulutatud hanke eesmärk on tellida proteese kodu lähedalt.

"Põhiliselt ootame pakkumusi esitama Eestis olevaid ettevõtteid, kuna vigastatul peab olema maksimaalselt hea suhtlus lepingupartneriga. Võimalikult kergelt peavad nad olema ligipääseatvad üksteisele," rääkis kaitseinvesteeringute keskuse elutoetuse kategooriajuht Maia Prunt.

Tallinnas asuval ettevõttel Ortopro on kümme kaitseväelasest patsienti. Proteesimeister Stanislav Haugasmägi sõnul on elektroonilise põlvesõlmega Saksa Genium X3 protees algselt valmistatud Pentagoni tellimusel just sõduritele ja mõeldud eriti aktiivseks elustiiliks. Meie kaitseväelased kasutavad seitset sellist toodet.

"Kui me räägime Genium X3, siis 90 000 euro kanti läheb see kokku. Aga kõik oleneb komplekteerimisest - milline laba, millist tüüpi hülsse ja kas silikooni või laineriga või ilma," kirjeldas Haugasmägi.

Protees töötab kuus aastat ja seda peab regulaarselt hooldama.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 13. juuni ja sügiseks on tootjaga leping sõlmitud.

Proteese hangib kaitseinvesteeringute keskus.