Harris kutsus üles relvamüüki piirama

14. mail hukkus Buffalos supermarketi rünnakus 10 inimest. Läinud kolmapäeval Texases Uvalde algkoolis toimunud tulistamises hukkus 19 last ja kaks õpetajat.

Harris nimetas viimaseid rünnakuid ja ütles, et on aeg seista vastu tulirelvarünnakutele. "Kõik peavad võtma nõustuma, et see ei peaks meie riigis juhtuma ja meil peaks olema julgust selle osas midagi ette võtta," ütles Harris Buffalo rünnaku ohvri matusel peetud kõnes.

18-aastasel tulistajal oli kaks AR-15 stiilis poolautomaatset vintpüssi, millest vähemalt ühe ostis ta väidetavalt varsti pärast oma sünnipäeva. Politsei leidis tema kodust 1657 padrunit ja 60 salve. Buffalo tulistaja oli samuti 18-aastane ning ostis AR-15-tüüpi relva takistusteta.

"Miks peaks keegi saama osta relva, mis võib tappa inimesi, teadmata, kas ta on varem sooritanud vägivaldseid kuritegusid? Kas ta on oht endale või teistele? See on lihtsalt mõistlik," ütles Harris.

Katsed kehtestada relvaostjatele taustakontrolli ja keelata ründerelvad on riigis ummikusse jooksnud. Tugevamaid seadusi relvade ostmisel toetavad pea kõik demokraadid, kuid vabariiklastest vaid 24 protsenti.

Endine president Donald Trump kutsus reedel üles mitte rangemale relvakontrollile, vaid paremini kaitstud koolide järele.