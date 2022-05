Sõja 96. päev: Zelenski: Euroopa peab üles näitama suuremat ühtsust

Venemaa rünnakud on hävitanud kogu elutähtsa taristu Severodonetski linnas, kus käivad tänavalahingud. Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles videopöördumises Euroopa Ülemkogule, et Euroopa peab üles näitama suuremat ühtsust.

Oluline 30. mail kell 22.54:

- Ameerika Ühendriigid ei anna Ukrainale raketisüsteeme, mille tabamisulatusse jääks ka Venemaa territoorium, ütles USA president Joe Biden esmaspäeval;

- Luhanski oblasti Severedonetskis käivad tänavalahingud, ütles Ukraina kaitseministeeriumi pressiesindaja Oleksandr Motuzianõk esmaspäeval;

- kogu eluvajalik infrastruktuur Severodonetskis on purustatud, ütles Ukraina president;

- Donbassi "vabastamine" on Venemaa prioriteet, teatas režiimi välisminister Sergei Lavrov;

- Euroopa Liit jätkab läbirääkimisi Venemaale naftaembargo kehtestamiseks;

- Vene relvajõudude kaotused kesk- ja madalama taseme ohvitserkonnas on olnud laastavad ning peaks kaasa tooma Vene vägede efektiivsuse kahanemise tulevikus, teatas Briti kaitseministeerium;

- Ukraina peastaabi esmaspäevaste andmete kohaselt on Venemaa sõjas alates selle algusest kaotanud umbes 30 350 sõjaväelast, 1349 tanki ja 3282 jalaväe lahingumasinat;

- Rahvusvaheline kriminaalkohus (ICC) on saatnud Ukrainasse seal toime pandud sõjakuritegusid uurima oma ajaloo suurima uurijate rühma, ütles Ukraina peaprokurör Irõna Venediktova;

- Vene relvajõud tulistasid esmaspäeval Luhanski oblastis Severodonetski lähistel autot, mis pidi sõja jalgu jäänud inimesi evakueerima, rünnakus hukkus väljaandele BFMTV töötanud Prantsuse ajakirjanik.

Luhanski oblasti kuberner Serhi Haidai hoiatas, et Severodonetskis jätkuvad intensiivsed tänavalahingud ning Vene väed on jõudmas linna keskossa.

Haidai sõnul on lahingud väga intensiivsed ning enam ei jõuta inimohvreid kokku lugeda.

"Nad kasutavad ikka ja jälle sama taktikat. Nad pommitavad mitu tundi - kolm, neli, viis tundi - järjest ja siis ründavad," ütles Haidai. "Need kes ründavad surevad. Siis jätkub pommitamine ja nad taas ründavad ning jätkavad seda, kuni murravad kuskilt läbi," kirjeldas ta.

Zelenski Ülemkogule: Euroopa peab näitama suuremat ühtsust

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles videopöördumises Euroopa Ülemkogule, et Euroopa peab üles näitama suuremat ühtsust.

Zelenski kutsus üles ka kehtestama uusi sanktsioone Venemaale, mille hulka kuulub Vene nafta keelustamine.

Zelenski tõi Ukraina näiteks ühtsusest, öeldes, et koostöös on ukrainlased löönud tagasi rohkem Vene vägesid kui maailma juhid, sealhulgas ka Putin, oleksid oodanud.

"Kui keegi torpedeerib laeva, siis ei ole võimalik ühel või teisel kajutil loota, et nemad jäävad vee peale samal ajal kui teised upuvad," ütles Zelenski.

Ukraina president märkis ka, et Euroopa peab lõpetama sisemised vaidlused sanktsioonide üle, kuna need vaid kannustavad Venemaad.

Vene kontrolli all Melitopolis plahvatas autopomm

Venemaa kontrolli all olevas Melitopoli linnas plahvatas esmaspäeval autopomm, plahvatuses sai kolm inimest vigastada. Nii Venemaa kui ka Ukraina ametnike sõnul võisid plahvatuse põhjustada Vene võimu vastu astuvad ukrainlased.

Melitopoli eksiilis linnapea Ivan Fedorovi sõnul toimus plahvatus Venemaa poolt ametisse pandud linnajuhtide hoone lähedal.

Fedorovi sõnul on võimalik, et plahvatuse taga on kohalik vastupanuliikumine ning linnaelanikud jätkavad okupatsioonile vastupanu.

Kremli kõneisiku Dmitri Peskovi sõnul on tegemist rünnakuga tsiviiltaristu vastu Venemaa okupeeritud alal ning see on vastuvõetamatu.

Venemaa ähvardab Azovstali kaitsjaid surmanuhtlusega

Venemeelse Donetski nn rahvavabariigi justiitsministri Juri Sirovatko sõnul võib Vene vägede poolt kinni võetud Azovstali kaitsjaid oodata surmanuhtlus, vahendas AFP.

Enam kui nädal tagasi Azovstali terasetehasest lahkunud ligi 1000 Ukraina sõdurit viidi Venemaa okupeeritud alale. Ukraina on pakkunud välja vangide vahetuse võimaluse, kuid Venemaa on kutsunud üles nende üle kohut pidama ja ka terrorismis süüdistades nad surma mõistma.

"Kohus otsustab nende üle," ütles Sirovatko. "Selliste kuritegude eest on meil Donetski Rahvavabariigis kõrgeim karistus - surmanuhtlus. Kõik vangid on DNR-i territooriumil."

Sõjavangide seas on tema sõnul 2300 Azovstali tehast kaitsnud sõdurit.

Venemaa soovib vedada Ukraina vilja Türgi abiga üle Musta mere

Venemaa president Vladimir Putin ütles kõnelustel Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoganiga, et on valmis aitama Türgiga koostöös eksportida Ukraina teravilja üle Mustal mere.

Putini lisas ka, et Venemaa võiks sanktsioonide lõpetamisel "eksportida olulise koguse väetisi ja põllumajandustoodangut".

Ukraina on varem eksportinud vilja läbi sadamate, kuid Venemaa sissetungist alates on eksport toimunud väikestes kogustes raudteel või jõesadamates. Venemaa soovib, et Ukraina demineeriks kaubanduse jätkamiseks oma sadamad, kuid sadamad on mineeritud Ukraina linnade kaitseks sissetungi eest.

Nisuhind on Venemaa sissetungi tõttu Ukrainas kerkinud maailmaturul alates märtsist ligikaudu 20 protsenti.

Erdogan ütles Ukraina presidendile Volodõmõr Zelenskile, et turvalise meretee loomine Ukraina põllumajandustoodangu eksportimiseks on tervitatav, vahendas Reuters.

Ukraina kaitseministeerium: Severodonetskis käivad tänavalahingud

Luhanski oblasti Severedonetskis käivad tänavalahingud, ütles Ukraina kaitseministeeriumi pressiesindaja Oleksandr Motuzianõk esmaspäeval.

"Severedonetski kohta saan öelda, et olukord on keeruline, käivad tänavalahingud. Ukraina sõdurid tõrjuvad vaenlase rünnakuid, kes kaotab sõdureid ja peab kohati taanduma," rääkis Motuzianõk esmaspäeval antud pressikonverentsil.

Tema sõnul on olukord tõesti raske, aga see on Ukraina relvajõudude kontrolli all.

"Luure töötab, kõik vaenlase plaanid on meile teada. Meie õhuluure töötab samuti. Seetõttu vaatan ma olukorrale optimistlikult," rääkis Motuzianõk.

Ukraina kaitseministeeriumi pressiesindaja sõnul astuvad tema riigi üksused vajalikke samme, et hoida ära piiramisrõngasse sattumine Severdonetski ja Lõštšanski piirkondades.

Biden: USA ei anna Ukrainale rakette, mis ulatuksid Venemaad tabama

Ameerika Ühendriigid ei anna Ukrainale raketisüsteeme, mille tabamisulatusse jääks ka Venemaa territoorium, ütles USA president Joe Biden esmaspäeval.

Bideni kommentaar järgnes teadetele, et USA valitsus valmistub Ukrainale andma suure lennuulatusega raketisüsteeme.

Ukraina sõdur kaevikus Donetski oblastis Autor/allikas: SCANPIX/EPA/STR

Severodonetski eluvajalik taristu on purustatud

Severodonetskis on Vene vägede rünnakuis purustatud igasugune eluvajalik infrastruktuur, teatab Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

Presidendi sõnul on pommitamistega hävitatud üle kahe kolmandiku linna hoonetest.

Zelenski sõnul on Severodonetsk praegu Venemaa peamine sõjaline eesmärk Ukrainas.

Mitu mõttekoda on juhtinud tähelepanu, et mingit sõjalist tähendust Severodonetski linnal ei ole ning Venemaa ei saa selle vallutamisest praktiliselt mingit kasu.

Lavrov: Donbassi "vabastamine" kuulub Venemaa peaeesmärkide hulka

Donbassi "vabastamine" on Venemaa jaoks tingimatu prioriteet, ütles Venemaa režiimi välisminister Sergei Lavrov Prantsusmaa ajakirjandusele.

Muude Ukraina alade elanikud peavad Lavrovi sõnul ise otsustama, millise riigi koosseisu nad tahavad jääda.

Donetski ja Luhanski piirkond tuleb Lavrovi sõnul aga "vabastada" ning tingimata liita Venemaa koosseisu.

Duda: Poola on valmis tagama Ukraina julgeolekut

Poola on valmis hakkama Ukraina julgeoleku tagajaks, ütles president Andrzej Duda.

President ütles USA uudistekanalile CNN ka, et tema riik toetab Ukrainat võimalikel rahuläbirääkimistel Venemaaga täielikult. Duda kinnitas ka, et Poola jääb Venemaa suhtes väga ettevaatlikuks ning pigem ei usalda Venemaa väljaütlemisi.

Euroopa Liit üritab endiselt jõuda naftaembargo kehtestamiseni Venemaale

Euroopa Liidul ei õnnestunud sõlmida lepingut embargo kehtestamiseks Venemaa naftale, kuid kõnelused jätkuvad esmaspäeval, teatas Euroopa Liidu kõrge ametnik uudisteagentuurile Reuters.

Arutelu all on keeld vedada aasta lõpuni Euroopa Liitu Vene naftat mere kaudu, lubatuks aga jääks naftaimport Družba torujuhtme kaudu, mis varustab Ungarit, Slovakkiat ja Tšehhit.

Eurovisiooni lauluvõistluse võitja kogus Ukraina armeele palju raha

Eurovisiooni lauluvõistluse tänavune võitja, Ukraina ansambel Kalush Orchestra pani oma auhinna, kristallist mikrofoni, müüki ning teenis sellega 838 491 eurot, mille annetas Ukraina relvajõududele uue droonisüsteemi ostmiseks.

Kristallmikrofoni müügi oksjonit juhtis Ukraina Televisiooni saatejuht Serhi Prõtula. Saadud raha eest kavatsevad relvajõud osta droonisüsteemi PD-2, kuhu kuulub kolm drooni koos maapealse juhtimissüsteemiga.

Briti sõjaväeluure: Vene relvajõude laastavad suured kaotused nooremkomandöride seas

Vene relvajõudude kaotused kesk- ja madalama taseme ohvitserkonnas on olnud laastavad, teatas Briti kaitseministeerium esmaspäeval oma perioodilises ülevaates. See peaks kaasa tooma Vene vägede efektiivsuse kahanemise tulevikus.

Brigaadi ja pataljonikomandörid saadetakse ilmselt kõige ohtlikmatesse piirkondadesse, kus madalamad ohvitserid peavad juhtima taktikalisi operatsioone, märkis Briti sõjaväeluure Twitteris avaldatud raportis.

"Paljude usaldusväärsete teadete kohaselt on tõenäoline, et lisaks juba praegu nähtavatele allumatuse ilmingutele Vene üksustes võib kogenud ja usaldusväärsete rühma- ja kompaniikomandöride (Venemaal roodukomandöride - toim.) nappus kaasa tuua edasise languse Vene üksuste moraalis ja distsipliinis," märkis Briti sõjaväeluure.

Nooremohvitseride kaotus suurendab ilmselt Vene relvajõudude raskusi oma üksuste juhtimise moderniseerimisel, lisati samas.

"Kõige esmalt võib eeldada, et pataljoni taktikalised grupid, mida moodustatakse Ukrainas sõdimiseks puruks löödud üksuste baasil, on ebaefektiivsed nooremohvitseride puuduse tõttu," tõdes Briti kaitseministeerium oma luure edastatud andmetele tuginedes.

Prantsuse välisminister külastab Zelenskit

Prantsusmaa välisminister Catherine Colonna saabus esmaspäeval Kiievisse, kus ta kohtub Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga ning välisministri Dmõtro Kulebaga.

Kohtumistel tuleb jutuks Prantsusmaa toetus Ukrainale kõigis valdkondades, sealhulgas Ukraina vilja ja toiduõli ekspordi blokaadist vabastamine, teatas Prantsuse välisministeerium.

Minister @MinColonna in #Ukraine in sign of France support the Ukrainian people https://t.co/REzuTYujKz — Anne-Claire Legendre (@AClaireLegendre) May 30, 2022

Ministeeriumi kinnitusel näitab Colonna visiit Prantsusmaa solidaarsust Ukraina rahvaga ning on mõeldud Ukrainale antava toetuse tugevdamiseks nii humanitaar- kui ka finantsvaldkonnas, aga samuti kaitsevarustuse tarnetes.

Colonna külastab ka Vene sõjakuritegude sünonüümiks saanud Butša linna ning annab seal üle Prantsuse tsiviilkaitse varustust, muuhulgas pääste- ja kiirabiautosid.

Hispaania peaminister: NATO toetus Ukrainale on murdmatu

NATO toetus Venemaa rünnakuid tõrjuvale Ukrainale on murdmatu ja Vene president Vladimir Putin ei saavuta oma eesmärke Ukrainas, ütles Hispaania peaminister Pedro Sanchez.

"Ukraina pühendunud toetamine on ainus viis, kuidas saab Euroopal ja kogu maailmal sellisena nagu me nad üles oleme ehitanud, olla kindel tulevik," ütles Sanchez esmaspäeval Hispaania NATO-sse ast

umise 40. aastapäeva tähistamise üritusel peetud kõnes.

Purustused Bahmuti linnas Sjeverodonetski lähistel Autor/allikas: SCANPIX/AP/Francisco Seco

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas esmaspäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 30 350;

- tankid 1349 (võrdlus eelmise päevaga +11);

- jalaväe lahingumasinad 3282 (+12);

- lennukid 207 (+0);

- kopterid 174 (+0);

- suurtükisüsteemid 643 (+12);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 205 (+2)

- õhutõrjesüsteemid 93 (+0);

- tiibraketid 118 (+2);

- autod ja muud sõidukid, selhulgas kütuseveokid umbes 2258 (+18);

- laevad / paadid 13 (+0);

- eritehnika 48 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.

Venediktova: Ukrainas töötab Haagi kohtu ajaloo suurim uurijate rühm

Haagis tegutsev rahvusvaheline kriminaalkohus (ICC) on saatnud Ukrainasse seal toime pandud sõjakuritegusid uurima oma ajaloo suurima uurijate rühma, ütles Ukraina peaprokurör Irõna Venediktova.

"Haag ootab sõjakurjategijaid. Me teeme kõik võimaliku, et see juhtuks võimalikult kiiresti – koordineerime oma tegevust ICC peaprokuröri bürooga. Arutasime jooksva koostöö küsimusi ning tulevikustrateegiast ICC peaprokuröri Karim Khaniga," kirjutas Venediktova sotsiaalmeedias.

Venediktova kinnitusel on praegu Ukrainas ICC ajaloo suurim ekspertide ja uurijate rühm, kes viib läbi sõltumatut uurimist. Ta ei täpsustanud siiski uurijate rühma suurust.

Ukraina peaprokuröri sõnul on Ukraina õiguskaitseorganite ja ICC ekspertide töö ukrainlaste jaoks elu ja surma küsimus.

"Sõjakurjategijate karistamine on märgiks teistele, et vastutus on vältimatu. Nii ICC kui Ukraina õiguskaitseorganite efektiivsus ja Vene sõjakurjategijate üle kohtu mõistmine on tõesti oluline ukrainlaste elude säästmiseks," märkis Venediktova.

Vene tulelöögis hukkus Prantsuse ajakirjanik

Vene relvajõud tulistasid esmaspäeval Luhanski oblastis Severodonetski lähistel autot, mis pidi sõja jalgu jäänud inimesi evakueerima, rünnakus hukkus Prantsuse ajakirjanik, teatas oblasti kuberner Serhi Haidai.

"Täna sattus vaenlase tule alla kümne inimese evakueerimiseks saadetud sõiduk. Mürsukillud purustasid sõiduki soomuse ning selles asunud Prantsuse ajakirjanik, kes valmistas ette lugu evakueerimistest, sai surmava haava kaela. Temaga kaasas olnud politseiniku elu päästis kiiver," kirjutas Haidai sotsiaalmeedias.

Evakuatsioonikatse käigus hukkus Severodonetskis Prantsusmaa ajakirjanik Frederic Leclerc-Imhoff, vahendas The Guardian.

Ajalehe Le Parisien teatel oli Leclerc-Imhoff 32 aastat vana ning oli telekanali BFMTV jaoks töötanud kuus aastat.