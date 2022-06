Konkurents kiire internetiteenuse turul kasvab

Margus Linnamäele ja Ivar Vendelinile kuuluva OMG TV OÜ kaubamärk Apollo TV teatas, et pakub ülikiiret internetti enamikule kasutajatest piiramatu kiirusega hinnaga 33 eurot kuus ning tõi võrdluseks, et Tele2-s maksab 1000-megabitine internet 70 ning Telias 99 eurot kuus.

Ettevõtte tegevjuht Silver Soomre ütles ERR-ile, et kiiremate ühenduste hinnatase on Eestis olnud väga kõrge, kuid Apollo TV suudab selle hinnatasemega, millega on välja tulnud, end ära majandada.

"See on kindlasti pika vaatega hinnatase. Loomulikult ei saa me prognoosida, mis maailmas võib paari-kolme aasta pärast olla, vaadates kõiki sisendhindu, aga see on hinnatase, kus sellist nutikat ülikiiret internetti pakkuda saab," lausus ta.

Ettevõtte esindaja Oliver Ruusi sõnul ei kavatse nad suure kiiruse ja odava hinnaga kliente enda juurde meelitada, et seejärel mitu korda hinda tõsta.

"Meil on lihtsalt tehnoloogia nii palju arenenud ja pole ajalugu taga, mis kulusid tekitaks," ütles Ruus.

Ruus selgitas, et ettevõttel pole vana võrku ega seadmeid, mis oleksid soetatud märksa kallimalt kui see on võimalik tänapäeval, sest tehnoloogia on kõvasti edasi arenenud ja võrk efektiivsem. Nii suurt kiirust pakuvad nad seepärast, et praeguse tehnoloogia puhul väiksed kiirused enam hinnale mõju ei avalda ja kui ülesseadmise kulu on sama, siis ei ole põhjust kümme korda väiksemat kiirust pakkuda.

Soomre sõnul sisaldab nende internet ka võimalust seadmeid jälgida, vajadusel kasutajate õigusi piirata, mis on vajalik eelkõige lastega peredele, ning teatud seadmete internetiaega juhtida.

Suurtesse linnadesse teenus niipea ei jõua

Liitumine Apollo TV internetiteenusega avati 31. mail ning esimesed liitujad saavad seda kasutama hakata 15. juunist. Paraku pakutakse teenust esialgu ainult mõnedes Saku ja Kohila valla piirkondades, sest see eeldab valguskaablivõrgu olemasolu.

"Huvi on kindlasti olnud märksa laiem kui meie tänased võimalused teenust pakkuda," tõdes Soomre, kelle sõnul on neile pöördumisi tulnud üle Eesti.

Esialgu on teenus kättesaadav 2500 majapidamisele, juulis laiendatakse seda 4500 aadressini ja edasi lähtutakse arengutes sellest, millistes piirkondades on nõudlus suurim.

Suuremate linnade nagu Tallinna, Tartu ja Pärnu osas on otsustusprotsess teistsugune ja võtab rohkem aega. Soomre tõdes, et enne kaetakse ära ülejäänud Eesti ja linnad ei ole nende esimene fookus.

Ehkki hiljuti said Levikomi teleteenusest ilma jäänud kliendid pakkumise liituda Apollo TV-ga, ei ole viimane Soomre kinnitusel Levikomi kliendibaasi, taristut ega mida muud omandanud ega plaani ka seda teha.

"Siin on tegu lihtsalt koostööga. Kuna Levikom lõpetas klientidele teenuste pakkumise, olime võimelised kiiresti reageerima ja pakkuma oma teenust ning Levikom kommunikeeris seda oma klientidele kui üht alternatiivi, kelle juurde edasi minna, et TV-teenust jätkuvalt tarbida," lausus ta.

Tele2 lubab vajadusel hinda korrigeerida

Tele2 turundusdirektor Ines Estrin ütles, et nad tervitavad konkurentsi turul ja on varemgi sellele viidanud, et suurte internetikiiruste hind Eesti turul on liiga kõrge.

"Turule sisenemisel on madala hinnapunkti taktika mõistetav. Järgime igapäevaselt turu trende ja korrigeerime vajadusel ka hindu, et pakkuda mõistlikku lahendust," lubas ta.

Telia meediasuhete juhi Raigo Neudorfi sõnul kasutavad nad püsiinterneti teenuse pakkumiseks peamiselt enda rajatud ja moderniseeritud võrke. Internetivõrgu rajamisega seotud investeeringud on aga väga mahukad ning see kajastub ka lõppteenuse hinnas.

"Seetõttu peab ka erinevate teenusepakkujate hindade võrdlemisel arvestama sellega, et mõni ettevõte on keskendunud vaid lõppteenuse, antud juhul internetiteenuse osutamisele, tegemata samas mahukaid investeeringuid ning võtmata sellega seotud riske," põhjendas Neudorf Telia ülikiire interneti ligi sajaeurost kuutasu.

Ta lisas, et Telia haldab lisaks lõppteenuse osutamisele ka mahukat võrgutaristut, millesse on viimastel aastatel investeeritud kümneid miljoneid eurosid.