Raskustes Levikomi kliente nopivad teised firmad

Rahalistes raskustes telekomifirma Levikomi internetiklientidele on asunud teenust pakkuma teised ettevõtted.

Kliente võtavad üle firmad, kellega Levikom on varem koostööd teinud. Näiteks saatis Levikom juuni alguses Harjumaa klientidele kirja, et nad on seoses ettevõttesse investorite kaasamisega oma tegevust ümber kujundamas. "Seetõttu loeb Levikom Teile sõlmitud liitumislepingu lõppenuks alates 5. juunist 2022. Alates 5 juunist jätkab teenuse osutamist Rednet OÜ. Teenuse osutamise üleminek toimub Teie jaoks sujuvalt, ilma tehniliste katkestusteta," seisis kliendile saadetud e-kirjas.

Redneti tegevjuhi Marko Kutseri sõnul pole Rednet Levikomiga otseselt seotud, kuid on firmale varem teenust osutanud, mille eest on Levikom nüüd võlgu.

"Teame, et Levikomil olid järjest internetilevis katkestused ja internetiteenus oli klientidel häiritud. Panime ka tähele, et nendest katkestuste piirkondadest tuli meile järjest kliente juurde. Levikomi tegevjuht Peep Põldsamm pöördus meie poole ja palus abi klientidele teenuse pakkumisel. Võtsime vastu otsuse, et pakume Levikomile teenust oma internetiteenuse piirkonnas," rääkis Kutser.

Kuna Levikomil endal lülitati võlgade tõttu järjest baasvõrku välja, siis tegi Rednet enda sõnul mitu kuud tööd ja tekitas Levikomi klientidele internetiteenuse.

"Esitasime Levikomile teenuse eest kaks kuuarvet, mida nad ei tasunud. Lõpetasime siis nendega koostöö," rääkis Kutser.

Et klientide suhtes õiglaselt toimida, pakkus Rednet välja, et Levikom võiks teatada oma klientidele võimalusest soovi korral ise Rednetiga leping sõlmida.

Redneti juhi sõnul on Levikom neile senini võlgu. "Marginaalselt on tagasi makstud," nentis Kutser.

Lisaks internetiteenusele võtavad teised firmad üle ka Levikomi telekliente. Eelmisel nädalal kirjutas ERR, et hiljuti said Levikomi teleteenusest ilma jäänud kliendid pakkumise liituda Apollo TV-ga.

"Siin on tegu lihtsalt koostööga. Kuna Levikom lõpetas klientidele teenuste pakkumise, olime võimelised kiiresti reageerima ja pakkuma oma teenust ning Levikom kommunikeeris seda oma klientidele kui üht alternatiivi, kelle juurde edasi minna, et TV-teenust jätkuvalt tarbida," rääkis Apollo TV ettevõtte tegevjuht Silver Soomre.

ERR-ile ei õnnestunud artikli kirjutamise ajal Levikomi juhi Peep Põldsammi telefonitsi kätte saada. Levikomi koduleht on maas.

Aasta tagasi sai pankrotiohus Levikom kohtult saneerimisloa. Ettevõtte lootus finantsseisu parandamiseks oli seotud võimaliku 5G loaga. Vaatamata Levikomi protestile pani riik enampakkumisele ainult kolm 5G luba, mis lähevad kõik suure tõenäosusega suurtele kommunikatsioonifirmadele.